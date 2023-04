Prédire l'imprévisible NFL: voici notre repêchage simulé

Jeudi, vendredi et samedi, le repêchage de la NFL aura lieu à Kansas City. C’est donc le moment du repêchage simulé annuel du Journal, pour ce qui est de la première ronde.

C’est un exercice pour le moins périlleux de tenter de deviner quel espoir aboutira à quel rang, au sein de quelle équipe, mais quelqu’un doit se mettre la tête sur le billot.

Puisqu’il le faut, on se lance!

Panthers de la Caroline *choix des Bears

Bryce Young (quart-arrière), Alabama

Est-ce que, pour une fois, le nouvel entraîneur-chef Frank Reich dérogera de son habitude d’opter pour un quart-arrière de grand format? Young est petit de stature, mais ne craint rien, il possède une bonne vision du jeu et peut improviser. Si ce n’était pas qu’il mesure 5 pi 10 po avec une frêle silhouette, il serait le premier choix du repêchage sans le moindre doute possible. Il devrait tout de même être l’élu des Panthers, même si son gabarit rend certains analystes frileux. Young est considéré comme un leader naturel avec une éthique irréprochable.

*Besoins: quart-arrière, receveur, ailier/secondeur

2. Texans de Houston

Will Anderson (ailier défensif/secondeur), Alabama

Les Texans peuvent-ils vraiment se permettre de parler au deuxième rang sans opter pour un quart-arrière? Le besoin semble trop criant et ils ne repêcheront pas aussi haut tous les ans. Sauf que Will Anderson est un prospect sûr et le nouvel entraîneur-chef, DeMeco Ryans, connaît la valeur d’un chasseur de quarts, lui qui a dirigé Nick Bosa à San Francisco. Ce serait un choix contesté, mais sage.

*Besoins: quart-arrière, ligne défensive, receveur

3. Cardinals de l’Arizona

Tyree Wilson (ailier défensif/secondeur), Texas Tech

Les Cards travaillent fort pour tenter de refiler leur place à une autre équipe pour accumuler des choix. Ils sont bourrés de trous. S’ils restent en place, ils attaqueront leur plus grosse lacune, soit leur incapacité à mettre de la pression sur le quart-arrière. En Tyree Wilson, ils mettraient la main sur un chasseur de quarts en qui plusieurs analystes prédisent un potentiel plus élevé que celui de Will Anderson, même si le risque est plus élevé. Il n’y a pas d’échanges dans ce repêchage simulé, mais les Cardinals sont vraiment susceptibles de bouger. Si c’est le cas, l’équipe impliquée viendra chercher C. J. Stroud ou Will Levis, quarts-arrières.

*Besoins: ailier/secondeur, ligne offensive, demi de coin

4. Colts d’Indianapolis

C. J. Stroud (quart-arrière), Ohio State

Des rumeurs persistantes laissent entendre depuis un bon moment que les Colts seraient amoureux de Will Levis, quart-arrière de Kentucky. C’est probablement vrai, mais si les Texans passent vraiment leur tour deux rangs plus tôt sur C. J. Stroud, les Colts auront matière à réflexion. Dans ce scénario, ils optent pour Stroud, malgré les bruits de couloir qui circulent voulant que ses tests cognitifs (S2) décevants aient rebuté plusieurs organisations. Reste que la production de Stroud parle d’elle-même et il a été au sommet de sa forme dans les plus gros matchs d’Ohio State la saison dernière, notamment une prestation mémorable contre la défense étoile de Géorgie en demi-finale nationale. Le consensus actuel penche en faveur de Will Levis, mais allons, soyons fous!

*Besoins: quart-arrière, demi de coin, ligne défensive

5. Seahawks de Seattle *choix des Broncos

Anthony Richardson (quart-arrière), Floride

Avec l’un des choix acquis dans la transaction impliquant Russell Wilson, il serait plutôt ironique que les Seahawks se tournent vers leur quart-arrière potentiel du futur en Anthony Richardson. Il est le pivot le plus intrigant. Athlète extraordinaire, il sera une menace constante au sol. Son bras bionique est aussi dans une classe à part et il sera un véritable train à 6 pi 4 po et 245 livres. Le hic? Il n’a qu’une saison dans le corps comme partant et les évaluations sont donc basées sur des projections. N’empêche que les Seahawks ne seront pas aussi bien positionnés au repêchage avant un bon moment et ils doivent songer au futur. Avec le vétéran Geno Smith à bord, le besoin n’est clairement pas immédiat, mais ils misent sur le candidat idéal pour servir de mentor au jeunot la saison prochaine. Sans compter que Smith a connu une saison miraculeuse à 34 ans. Ce n’est pas un gage de succès à long terme.

*Besoins: ailier/secondeur, plaqueur, garde

6. Lions de Detroit *choix des Rams

Devon Witherspoon (demi de coin), Illinois

Les Lions doivent absolument attaquer leur faiblesse pour contrer la passe. Ils ont investi sur des vétérans demis de coin comme Emmanuel Moseley ou Cameron Sutton en mars sur le marché des joueurs autonomes, mais il faut plus, surtout après l’échec de l’expérience Jeff Okudah. Witherspoon est très physique, ce qui cadre avec le type de joueurs que recherche un entraîneur-chef de la vieille école comme Dan Campbell.

*Besoins: demi de coin, ailier rapproché, plaqueur

7. Raiders de Las Vegas

Christian Gonzalez (demi de coin), Oregon

Depuis la nuit des temps, les Raiders tombent sous le charme des athlètes d’exception et Christian Gonzalez coche cette case avec sa vitesse phénoménale. En frais de demis de coin, les Raiders sont totalement démunis. Ils ont besoin de pouvoir limiter les dégâts contre la passe, dans une division où les quarts-arrières Patrick Mahomes et Justin Herbert font la loi. Le plaqueur Jalen Carter, qui continue de glisser, serait aussi une sérieuse option.

*Besoins: demi de coin, ligne défensive, ligne offensive

8. Falcons d’Atlanta

Bijan Robinson (porteur de ballon), Texas

Les problèmes des Falcons pour appliquer la pression sont bien connus. Ils ont récolté seulement 21 sacs du quart la saison dernière, le deuxième plus bas total du circuit. Il serait tellement logique de tenter de fortifier le front, mais il ne faut pas oublier que l’entraîneur-chef Arthur Smith a fait son nom au préalable chez les Titans avec un jeu au sol redoutable mené par Derrick Henry. Bijan Robinson est un talent rare, qui montre autant de puissance avec le ballon dans ses mains que de fluidité pour courir une bonne variété de tracés. Le seul bémol dans ce scénario, c’est que les Falcons ont vu leur porteur recrue Tyler Allgeier connaître une bonne saison l’an dernier. Ce serait un luxe plus qu’un réel besoin.

*Besoins: ailier/secondeur, receveur, garde

9. Bears de Chicago *choix des Panthers

Paris Johnson Jr. (bloqueur), Ohio State

Les Bears ne doivent pas déroger de leur plan. Il faut sauver la vie du quart-arrière Justin Fields en le protégeant mieux. Le joueur de ligne le plus complet semble être Peter Skoronski, mais plusieurs le voient comme garde au prochain niveau, ce qui pourrait diminuer sa valeur. Paris Johnson Jr. est un bloqueur pur et bien qu’il pourrait avoir à vivre une phase d’adaptation, il sera partant longtemps.

*Besoins: ligne offensive, ligne défensive, demi de coin

10. Eagles de Philadelphie *choix des Saints

Jalen Carter (plaqueur), Géorgie

Et c’est là que s’arrête la descente de Jalen Carter, considéré comme le meilleur joueur défensif disponible, mais qui vient avec des drapeaux rouges concernant son attitude. Carter représente le joueur le plus intrigant du repêchage puisque côté talent, il n’a pas son égal. Dans la sublime défense de l’Université de Géorgie en 2021, il était déjà considéré comme le meilleur joueur, même si cette édition a produit cinq choix de première ronde. Carter n’a rien fait pour perdre de la valeur en 2022, sauf hors du terrain. Il a été soupçonné d’avoir été impliqué dans un incident de conduite dangereuse causant la mort et un mandat d’arrestation a même été lancé. S’en est suivi un entraînement désastreux lors de son Pro Day, mais ses qualités comme joueur sont indéniables.

*Besoins: ligne défensive, porteur de ballon, maraudeur

11. Titans du Tennessee

Peter Skoronski (bloqueur/garde), Northwestern

Il y a plusieurs trous dans l’alignement des Titans et semble-t-il qu’ils ont longuement étudié la cuvée de quarts-arrières dans l’espoir de remplacer le vétéran Ryan Tannehill. C’est possible, mais quiconque remplacera éventuellement Tannehill devra être mieux protégé. La ligne des Titans a été atroce la saison dernière et il faut regarnir les effectifs. Skoronski a évolué comme bloqueur dans la NCAA, mais plusieurs envisagent une transition au poste de garde. Les Titans auraient le loisir de l’utiliser où bon leur semble.

*Besoins: ligne offensive, receveur, quart-arrière

12. Texans de Houston *choix des Browns

Will Levis (quart-arrière), Kentucky

Les Texans ne peuvent pas, en toute logique, se permettre d’avoir accumulé autant de choix au repêchage sans repartir de l’encan avec un quart-arrière. Certains diront qu’ils peuvent attendre les Caleb Williams et Drake Maye de l’an prochain, mais il est temps de dégainer maintenant. Will Levis a régressé en 2022, mais il a été mal entouré. Ses qualités athlétiques, la force de son bras et son gabarit (6 pi 4 po, 229 lb) font saliver, mais son manque de constance est aussi frappant. Ce n’est pas sans rappeler l’analyse que plusieurs faisaient d’un certain Josh Allen, lorsqu’il est sorti de Wyoming, en 2017. Inutile de s’emballer avec les comparaisons, mais les Texans auraient un beau projet entre les mains.

*Besoins: quart-arrière, ligne défensive, secondeur

13. Packers de Green Bay *choix des Jets

Dalton Kincaid (ailier rapproché), Utah

Imaginez un peu l’affront ultime à Aaron Rodgers si ce scénario devait se concrétiser! L’organisation n’a jamais opté en première ronde pour un receveur (qu’il soit espacé ou rapproché) pendant toute l’ère Rodgers et aussitôt qu’il lève les feutres, elle déciderait d’appuyer sur la gâchette. En Kincaid, elle obtiendrait un ailier rapproché qui a l’explosivité pour offrir de longs tracés. Il n’est pas le plus accompli en termes de bloqueur, mais il deviendrait vite une option de choix pour le jeune Jordan Love.

*Besoins: receveur, ailier rapproché, maraudeur

14. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Jaxon Smith-Njigba (receveur), Ohio State

Allez savoir ce que les Patriots vont faire! Chaque année, ils sont les maîtres absolus pour sortir un joueur du champ gauche. Des noms comme Cole Strange et Kyle Dugger ont fait sourciller dans les derniers repêchages, même si somme toute, ils paraissent plutôt bien. Ici, on opte pour Jaxon Smith-Njigba, un receveur qui a été très productif à Ohio State avant de passer la dernière saison sur la touche. Il est grand temps que les Patriots alignent un receveur qui peut être craint des défenses adverses.

*Besoins: demi de coin, receveur, bloqueur, secondeur

15. Jets de New York *choix des Packers

Darnell Wright (bloqueur), Tennessee

Il y a beaucoup à parier sur le fait que les Jets vont opter pour un bloqueur, mais lequel? Darnell Wright a été au sommet de sa forme face à des joueurs dominants comme Will Anderson la saison dernière dans la NCAA. Les Jets ont clairement une lacune de ce côté et Wright semble de plus en plus considéré comme un joueur qui n’aura pas à patienter longtemps.

*Besoins : bloqueur, centre, ailier rapproché

16. Commanders de Washington

Joey Porter Jr. (demi de coin), Penn State

Un demi de coin imposant pour former une paire avec Benjamin St-Juste semble un plan intéressant. La tertiaire de Washington doit être améliorée, que ce soit avec un demi de coin ou un maraudeur. À la position de maraudeur, il n’y a que Brian Branch qui devrait sortir en première ronde et il est probablement un peu tôt. Porter est le fils de l’ancien secondeur des Steelers du même nom. Il s’imposera physiquement comme le paternel.

*Besoins: demi de coin, ailier rapproché, secondeur

17. Steelers de Pittsburgh

Broderick Jones (bloqueur), Géorgie

Les Steelers ont clairement besoin de renfort sur la ligne offensive. Ils ont terminé les deux dernières saisons aux 28e et 25e rangs en termes de verges par course. Ils ont aussi concédé 38 sacs du quart la saison dernière. Ce n’est pas idéal pour le développement d’un jeune quart-arrière comme Kenny Pickett. Ça a presque trop de sens pour être vrai, un mariage entre Broderick Jones et les Steelers.

*Besoins: ligne offensive, demi de coin, ligne défensive

18. Lions de Detroit

Calijah Kancey (plaqueur), Pittsburgh

À 280 livres, Kancey n’a clairement pas le gabarit habituel pour évoluer au cœur de la ligne défensive. Il est toutefois un athlète d’exception, extrêmement explosif, et une paire avec le premier choix de l’an dernier, Aidan Hutchinson, pourrait potentiellement terroriser les quarts-arrières. Avec ce deuxième choix de première ronde, les Lions continuent de fortifier leur défense.

*Besoins: plaqueur, ailier rapproché

19. Buccaneers de Tampa Bay

Nolan Smith (ailier/secondeur), Géorgie

Il serait étonnant que Nolan Smith glisse aussi loin en première ronde. Pourquoi? Parce que plus tôt que tard, une équipe finit toujours par tomber sous le charme d’un spécimen athlétique hors pair comme lui (4,39 secondes sur 40 verges). Son explosion à la ligne de mêlée est réelle, mais à moins de 240 livres, d’autres clubs vont craindre qu’il se fasse engloutir par les énormes joueurs de ligne offensive. Depuis son riche contrat, Shaq Barrett a moins produit, il a été blessé l’an dernier et il dépasse la trentaine. Smith serait son digne successeur. Dans un monde idéal, les Bucs investiraient sur la ligne offensive, mais Smith serait une belle valeur.

*Besoins: ligne offensive, receveur, ailer/secondeur

20. Seahawks de Seattle

Lukas Van Ness (ailier/secondeur), Iowa

Avec leur deuxième choix de premier tour, les Seahawks pourraient logiquement se tourner vers une option pour fortifier leur front défensif. Van Ness représente une belle valeur à ce stade puisqu’il peut pourchasser les quarts-arrières de l’intérieur comme de l’extérieur. Il n’a pas hérité du surnom Hercules par hasard. Sa puissance est remarquable.

*Besoins : ailier/secondeur, plaqueur, garde, receveur

21. Chargers de Los Angeles

Jordan Addison (receveur), USC

Plusieurs diront que les Chargers misent déjà sur Keenan Allen et Mike Williams, mais les deux se retrouvent constamment à l’infirmerie. Même s’ils restent en santé, Addison, plus compact et pouvant évoluer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, serait un bon complément. Le seul élément qui chicote avec ce choix, c’est que les Chargers ont encore cruellement été décimés par le jeu au sol la saison dernière et ont besoin d’aide à l’intérieur de la ligne défensive.

*Besoins: ligne défensive, receveur, ailier rapproché

22. Ravens de Baltimore

Emmanuel Forbes (demi de coin), Mississippi State

Mis à part Marlon Humphrey, il n’y a plus de valeur sûre au poste de demi de coin chez les Ravens. Cette équipe a l’habitude de figurer parmi les meilleures contre la passe année après année, mais la saison dernière, les Ravens ont glissé au 23e rang à ce chapitre. Emmanuel Forbes n’est pas une valeur sûre du point de vue du gabarit, mais il a le flair pour les gros jeux avec 14 interceptions sur la scène universitaire, dont six ramenées pour des touchés.

*Besoins: demi de coin, ligne défensive, receveur

23. Vikings du Minnesota

Deonte Banks (demi de coin), Maryland

Les Vikings ont trop souvent été une passoire contre la passe et en plus, ils ont perdu les services du vétéran demi de coin Patrick Peterson. Avec le nouveau coordonnateur défensif Brian Flores, ils voudront mettre de la pression à la ligne de mêlée sur les receveurs adverses et c’est exactement le style de jeu de Deonte Banks. Il est l’un des joueurs les plus physiques à sa position et c’est ce dont les Mauves ont besoin.

*Besoins: demi de coin, receveur, plaqueur

24. Jaguars de Jacksonville

Myles Murphy (ailier/secondeur), Clemson

Les Jaguars misent sur le premier choix au total de l’an dernier, Travon Walker, pour pourchasser les quarts-arrières. Il pourrait donc sembler curieux qu’ils optent pour un autre joueur à la même position en Myles Murphy, mais les bonnes équipes se construisent par les fronts et dans la conférence américaine où les meilleurs quarts-arrières abondent, il n’y a jamais trop de joueurs pour appliquer la pression.

*Besoins: demi de coin, ligne offensive, ligne défensive

25. Giants de New York

Zay Flowers (receveur), Boston College

Les Giants ont une profondeur intéressante dans leur groupe de receveurs avec Isaiah Hodgins, Wan’Dale Robinson et Darius Slayton, mais il n’y a pas véritablement un joueur avec le potentiel d’être dominant. Avec Zay Flowers, ils mettraient la main sur un receveur capable de brûler les demis de coin adverses grâce à sa vitesse. Il n’est pas très costaud, mais il amènera aux Giants une menace constante pour le long jeu.

*Besoins: receveur, demi de coin, maraudeur

26. Cowboys de Dallas

Brian Branch (maraudeur), Alabama

Non seulement Brian Branch est le meilleur maraudeur de sa cuvée, mais il offre la possibilité de l’utiliser aussi comme demi de coin à l’intérieur. Il a l’instinct pour tenir tête aux ailiers rapprochés les plus explosifs ou aux ailiers insérés. En apparence, ce n’est pas un choix sexy pour les Cowboys, mais il représente une excellente valeur en fin de premier tour.

*Besoins: ailier/secondeur, maraudeur, ailier rapproché

27. Bills de Buffalo

Quentin Johnston (receveur), TCU

Il n’y a pas si longtemps, plusieurs croyaient que Johnston pourrait être le premier receveur sélectionné. Il semble que les Jaxon Smith-Njigba, Jordan Addison et Zay Flowers ont plus la cote, mais il n’y a pas un monde de différences dans cette cuvée entre les différents receveurs au sommet. Johnston est celui qui présente le gabarit le plus intéressant à 6 pi 3 po et près de 210 livres. Il ne fait pas l’unanimité parce qu’il n’a pas les mains les plus sûres, mais les gros jeux sont sa spécialité et les Bills doivent donner plus d’options à Josh Allen, surtout avec un Gabe Davis qui déçoit.

*Besoins: Receveur, garde, secondeur

28. Bengals de Cincinnati

Michael Mayer (ailier rapproché), Notre Dame

Si vraiment Mayer descend jusqu’aux Bengals, ce serait un mariage parfait. Mayer n’est pas aussi explosif et athlétique que Dalton Kincaid, mais il est plus complet et représente une force importante quand vient le temps de bloquer. C’est un gros plus dans le cas de l’attaque des Bengals, qui cherchent toujours à offrir plus de protection à Joe Burrow en plus de lui donner une cible imposante.

*Besoins: Ailier rapproché, demi de coin, garde

29. Saints de La Nouvelle-Orléans *choix des 49ers

Will McDonald IV (ailier/secondeur), Iowa State

Il faut s’attendre à ce que les Saints soient en mission pour redorer leur front défensif. Ils ont perdu Marcus Davenport, Cam Jordan prend de l’âge et jusqu’ici le choix de premier tour en 2021, Peyton Turner, ne produit pas les résultats attendus. McDonald fait partie de ces petits chasseurs de quarts qui réussissent de plus en plus à faire leur place grâce à leur vitesse.

*Besoins: Ailier/secondeur, plaqueur, demi de coin

30. Eagles de Philadelphie

Jahmyr Gibbs (porteur de ballon), Alabama

Il était déjà très tentant d’envoyer le porteur Bijan Robinson aux Eagles avec leur dixième choix. Avec cette deuxième sélection au premier tour, les Eagles pourraient très bien se tourner vers un autre porteur très dynamique en Jahmyr Gibbs. Ce dernier excelle aussi en réception de passes et en fin de première ronde, il reviendrait à très petit prix pour les Eagles. C’est l’idéal, considérant que les Eagles sont dans une belle fenêtre pour prétendre à nouveau aux grands honneurs.

*Besoins: porteur de ballon, maraudeur, ligne offensive

31. Chiefs de Kansas City

Jalin Hyatt (receveur), Tennessee

Les Chiefs détiennent le dernier choix et quelques options se présentent. Ils pourraient opter pour le front défensif, avec un plaqueur ou un ailier. Dans ce repêchage simulé, ils se tournent plutôt vers le receveur Jalin Hyatt, quelque peu gringalet, mais doté d’une vitesse saisissante. Les Chiefs et la vitesse, c’est du déjà-vu! Hyatt n’est pas l’ailier espacé le plus complet, mais la menace de coup de circuit qu’il présente à chaque jeu fera saliver Andy Reid encore plus que le cheeseburger de ses rêves.

*Besoins: Ligne défensive, ligne offensive, receveur

*Les Dolphins ont perdu leur choix de première ronde en raison de maraudage la saison dernière.