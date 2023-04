Semaine nationale du don d'organes et de tissus: rouler pour se financer

Pour un patient en attente d’une greffe, recevoir la nouvelle comme quoi un organe est disponible est un soulagement énorme. Cependant, après l’euphorie, et vu la longueur des processus, d’autres questions plus terre à terre se posent presque immédiatement.

Les patients en attente d’une greffe sont partout dans les régions du Québec. Les plus grands spécialistes, eux, sont souvent à Montréal. Nombreux sont donc les patients qui devront se déplacer vers la métropole, pour une durée indéterminée. Rendez-vous préopératoires, chirurgie elle-même, remise sur pied, les jours se transforment souvent en semaines et parfois même en mois.

En plus du stress lié à la chirurgie, le patient doit donc penser à déménager temporairement, avec tout ce qui vient avec : Où se loger ? Avec quel argent ? Assez grand pour un accompagnateur ?

Solution clé en main

Alors qu’elle se remettait elle-même d’une greffe, Lina Cyr a décidé de changer les choses et de retirer certains fardeaux aux patients. Depuis maintenant 29 ans, ce sont près de 30 000 d’entre eux et leurs accompagnateurs qui ont pu libérer leur esprit en profitant de la solution clé en main offerte à prix modique par la Maison des greffés.

Forte de son succès, la Maison est devenue une extension du service public. Plusieurs médecins n’hésitent pas à recommander plus rapidement leurs patients qui y auront une place pour une greffe, étant donné que ceux-ci se rendront dans un milieu adapté et bienveillant pour leur convalescence. C’est le cas pour les patients venus de loin, bien sûr, mais aussi de ceux, parfois seuls, habitant la métropole et ses environs, qui bénéficient de la présence de personnes vivant une même réalité.

Unique en Amérique du Nord, la Maison des greffés Lina Cyr est l’exemple même d’une création du milieu, par le milieu, qui a trouvé sa place, sa mission et son rôle. L’utilisation de nos services, année après année, par des milliers de patients, démontre toute notre pertinence.

Financement

Nous sommes fiers d’avoir su devenir un maillon dans le continuum de soins québécois. Nous travaillons aussi sans relâche à accroitre la sensibilisation à la réalité, parfois éprouvante, des patients greffés ou en attente d’une greffe, ainsi qu’à celle de leur entourage. En cette Semaine nationale du don d’organes et de tissus, nous croyons toutefois que le moment est venu de revoir la place qui nous est accordée, et surtout, notre financement.

Depuis maintenant 17 ans, c’est l’organisation d’un défi-vélo, notre plus grand événement de collecte de fonds, mais aussi de multiples petits soupers et activités régionales, qui assurent notre survie. Si essentiels soyons-nous, le financement octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux ne suffit pas pour les besoins de fonctionnement de la Maison. Nous leur demandons aujourd’hui de ne pas nous laisser pédaler seuls.

D’ici là, au nom des milliers de patients qui ont utilisé nos services, mais surtout au nom des milliers d’autres qui le feront cette année et les suivantes, il nous fait plaisir de vous inviter à participer à la 17e édition du Défi-vélo. Celui-ci se tiendra en toute sécurité entre Beloeil et Lévis, avec un arrêt à Nicolet, les 14 et 15 juillet prochains. Parcourir le Québec à vélo tout en faisant une différence pour parents, voisins et amis, c’est ce à quoi on vous convie.

On se revoit sur les routes !

Micheline Cyr Asselin, Directrice générale, Maison des greffés Lina Cyr