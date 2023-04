Séries éliminatoires: Patrice Bergeron marque à son retour; les Panthers restent en vie

Les Bruins avaient une première occasion d’éliminer les Panthers de la Floride, mercredi soir à Boston, et malgré le retour du capitaine Patrice Bergeron, les visiteurs ont repoussé les vacances grâce à une victoire de 4 à 3 en prolongation.

C’est sur une bévue défensive du gardien Linus Ullmark que Matthew Tkachuk a pu inscrire le but qui a fait la différence. La remise derrière son filet du Suédois est arrivée directement sur le bâton de Carter Verhaeghe, qui a trouvé son coéquipier dans l’enclave après la chute d’Ullmark.

Il s’agit d’un résultat décevant pour Bergeron, qui n’avait pas encore joué en séries éliminatoires cette année, lui qui était à l’écart depuis le dernier match de la saison régulière. Il avait quitté prématurément cet affrontement contre le Canadien de Montréal en raison d’une blessure au haut du corps.

Complétant un trio avec Tyler Bertuzzi et David Pastrnak, le vétéran de 37 ans a frappé pendant un avantage numérique en début de troisième période. Sa déviation parfaite du lancer de Brad Marchand a nivelé la marque 2 à 2. Il s’agissait de son 50e but en carrière en séries.

Les partisans au TD Garden avaient servi un bel accueil à Bergeron, l’ovationnant dès sa première présence sur la glace. Gonflé à bloc, le Québécois a bien failli renverser Aaron Ekblad avec une mise en échec en milieu d’engagement.

Réplique après réplique

L’égalité a été créée trois fois en tout. Les Panthers ont pris les devants par l’entremise d’Anthony Duclair en première période, puis Brad Marchand a assuré la réplique au début du deuxième tiers. Les réussites de Sam Bennett et de Sam Reinhart ont été séparées par le but de Bergeron, et c’est Taylor Hall qui a fait 3 à 3 grâce à son cinquième filet de la série.

Linus Ullmark a été bien moins testé que son vis-à-vis Sergei Bobrovsky, recevant 26 lancers contre 47 pour le Russe. Le portier des Panthers a maintenant les siens en vie avec un arrêt primordial devant un Brad Marchand parti en échappée dans les dernières secondes du temps régulier.

Le prochain duel est prévu pour vendredi, au FLA Live Arena.