Tous les laissez-passer deux jours pour l'événement Cigale présentés à la Baie de Beauport se sont envolés

Tous les laissez-passer deux jours pour le festival Cigale ont trouvé preneur. Il reste quelques billets journaliers et des accès VIP pour cet événement qui se déroulera les 12 et 13 août à la Baie de Beauport.

« Ceci confirme que Cigale est déjà forte d’une excellente réputation après une seule édition. Nous sommes très reconnaissants de l’enthousiasme et de la confiance que les festivaliers portent à l’événement. Nous sommes convaincus que ce fort engouement témoigne de l’unicité de l’expérience Cigale », a indiqué Martin Tremblay, chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor.

L’événement Cigale réunira le 12 août, lors de la journée d’ouverture, Preston Pablo, Busty and the Bass, Lydia Képinski, Ziggy Alberts, le duo folklorique australien Hollow Coves, X Ambassadors, Radio Radio et le DJ belge Lost Frequencies.

Le dimanche, on retrouvera, sur la scène aménagée sur la plage et sur le bord du fleuve, Marilyne Léonard, Jay Scott et Clay and Friends, Hein Cooper, Matt Nathanson, Bahamas et le chanteur australien Dean Lewis.

Les billets disponibles sont en vente sur le site cigalequebec.com.