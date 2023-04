LHJMQ: tout a changé avec l’arrivée de l'espoir du Canadien Joshua Roy avec le Phoenix de Sherbrooke

SHERBROOKE | Si le Phœnix se retrouve pour une seconde fois consécutive dans le carré d’as de la LHJMQ, c’est notamment grâce à Joshua Roy. L’espoir du Canadien a forcé la formation de l’Estrie à revoir ses plans.

« Josh avait besoin d’un nouveau défi, se souvient l’entraîneur et directeur général du Phœnix, Stéphane Julien. Quand tu as un joueur d’impact comme ça, tu dois en profiter. »

• À lire aussi: LHJMQ: les Remparts sont-ils les négligés face aux Olympiques?

• À lire aussi: Changement majeur à propos de Patrick Roy avec les Remparts?

• À lire aussi: LHJMQ: des billets pour les matchs des Remparts affichés à un prix fou sur certains sites

Après s’être fait jouer un tour par la pandémie ; les activités ont été annulées avec trois matchs à disputer à la campagne 2019-2020 alors que le Phœnix dominait le hockey junior canadien avec des joueurs ayant grandi au sein de l’organisation, Julien a dû se résigner à procéder à des transactions.

Puis, en janvier 2021, il a acquis Roy des Sea Dogs de Saint-Jean, qui en avaient fait le premier choix au repêchage de la LHJMQ deux ans plus tôt.

« Quand on est allé chercher Joshua Roy, c’était dans le but de faire une transition vers un autre cycle de quatre ans, explique Julien. Mais les choses ont évolué rapidement. Des joueurs ont explosé comme lui et Xavier Parent. L’an passé, personne ne nous attendait en demi-finale. »

Roy avait amassé 119 points, dont 51 buts, en 66 matchs réguliers la saison dernière, après avoir été sélectionné au cinquième tour par le Canadien.

« J’avais vraiment besoin d’un nouveau départ, admet celui qui a enchaîné avec une campagne de 99 points en 55 parties. Dès que je suis arrivé, Stéphane m’a pris sous son aile et il m’a fait confiance. »

casse-tête plus facile

Julien a donc décidé de bien entourer son joyau avec des Tyson Hinds, un défenseur, Milo Roelens, et plus récemment Jacob Melanson et l’arrière Marc-André Gaudet.

« Le puzzle a pris forme rapidement, illustre-t-il. Au lieu d’avoir un 1000 morceaux qui prend trois ans à faire, on a eu un puzzle de 100 morceaux. Et c’est grâce à Josh. »

Pas peur de la pression

Au printemps dernier, à la suite de l’éliminatoire du Phœnix en demi-finale par les Islanders de Charlottetown, Roy a pris la route de Laval et a même disputé un premier match chez les professionnels, en séries de surcroît. Un bagage d’expérience qu’il a partagé avec ses coéquipiers une fois de retour en Estrie.

« J’ai vraiment aimé mon expérience avec le Rocket. Mais j’aime aussi jouer ici [à Sherbrooke]. C’est probablement ma dernière année junior et je veux vraiment gagner. On a plusieurs joueurs de 19 et 20 ans qui ne seront pas tous de retour l’an prochain, alors on a tous le même but », assure le Beauceron de 19 ans.

« Il a le feu dans les yeux depuis le début des séries », observe Julien au sujet de l’attaquant qui réussit à s’illustrer lors des moments importants, comme ce fut le cas quand il a orchestré le but en or du Canada au Mondial junior.

« Ce qui m’a toujours impressionné, c’est qu’il est capable de jouer sous pression. L’an passé en séries, il a marqué deux buts majeurs, contre Baie-Comeau en fin de période pour gagner le duel, et en prolongation à Charlottetown. Ça va grandement l’aider afin de jouer à Montréal. »

Hinds et Gauthier à l’honneur

Par ailleurs, deux coéquipiers de Roy ont récemment été récompensés.

Tyson Hinds a remporté hier le trophée Kevin-Lowe, remis au meilleur défenseur défensif de la LHJMQ. Le Gatinois de 20 ans a terminé le calendrier régulier avec un différentiel de +61. L’espoir des Ducks d’Anaheim--- a également connu sa meilleure saison offensive avec 54 points en 56 matchs.

Il y a quelques jours, Ethan Gauthier a mis la main sur le trophée Michael-Bossy à titre de meilleur espoir du circuit en vue du prochain repêchage de la LNH. À 18 ans, l’auteur de 69 points, dont 30 buts, en 66 rencontres, est classé 16e parmi les patineurs nord-américains.

« Ça serait mentir de dire que je ne pense pas du tout au repêchage, mais présentement, 95 % de mon esprit est concentré sur gagner un championnat. Si on a du succès en tant qu’équipe, ça va bien aller », mentionne-t-il.

Au scrutin, Gauthier a notamment devancé son futur adversaire, Mathieu Cataford (36e), de Halifax.

Le capitaine des Mooseheads, Attilio Biasca, a été nommé le joueur le plus gentilhomme de la LHJMQ, recevant le trophée Frank-J.-Selke. L’attaquant suisse de 20 ans a connu une campagne de 59 points, tout en n’écopant que de quatre minutes de punition en 60 parties.