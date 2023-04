Un chauffeur Uber se verse un pourboire après avoir agressé sexuellement sa passagère

Un chauffeur Uber est recherché pour avoir prétendument agressé sexuellement une cliente, avant de lui dérober son cellulaire pour se virer un gros pourboire et s’accorder une note de 5 étoiles pour ses services.

La police régionale de York a expliqué, mercredi, être à la recherche de Vikram Lather, un homme de 53 ans domicilié à Brampton, en banlieue de Toronto.

Selon les enquêteurs, l’homme aurait embarqué sa victime à Toronto pour la conduire à Vaughan, lundi. Or, lors du trajet, le chauffeur se serait plutôt arrêté dans un stationnement, où il aurait agressé sexuellement sa passagère.

«Le chauffeur aurait ensuite pris le téléphone de la victime et mis fin au trajet sur l’application en se donnant une note de 5 étoiles et un pourboire. Il a ensuite rendu le téléphone à sa victime, qui est sortie de son véhicule et le suspect est parti», a relaté la police.

L’homme recherché fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour agression sexuelle et fraude de moins de 5000 $. D’autres accusations pourraient s’ajouter puisque la police croit que l’homme pourrait avoir fait d’autres victimes.