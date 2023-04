Un Montréalais de 61 ans porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal sollicite la collaboration du public afin de retrouver un homme de 61 ans qui manque à l’appel depuis jeudi.

Jean Servant a été vu pour la dernière fois vers 7h à son domicile de Montréal-Nord et n’a plus donné signe de vie depuis.

Il conduit un véhicule de marque Hyundai Accent 2008 de couleur bleue avec une plaque d’immatriculation du Québec EPW 212.

Le sexagénaire a de la difficulté à s’orienter et souffre de troubles de santé mentale, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), précisant que les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

Homme à la peau blanche, M. Servant mesure 1,70 m, pèse 90 kg et a des cheveux courts gris et une barbe et une moustache rasées.

La dernière fois qu’il a été vu, le sexagénaire qui parle français portait un pantalon noir, un manteau de cuir noir ainsi qu’un masque chirurgical.

Toute personne ayant des informations pouvant aider à localiser cet homme peut composer le 911 ou contacter le poste de quartier le plus proche.