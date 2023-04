Vasilevskiy, Fleury, Hellebuyck, Bobrovsky: des débuts de séries difficiles pour d'anciens lauréats du trophée Vézina

On parle beaucoup des difficultés d’Andrei Vasilevskiy, mais les anciens lauréats du trophée Vézina rencontrent tous leur part de difficultés en première ronde des séries éliminatoires cette année.

Et ce qui est étonnant, c’est que les gardiens qui ont du succès à l’autre bout de la patinoire sont dans bien des cas des héros obscurs.

Gagnant du trophée remis au meilleur gardien de la LNH en 2019, le gardien du Lightning a autant de difficultés contre les Maple Leafs cette année qu’il en a eu l’année dernière contre eux en première ronde. La remontée de trois buts suivie d’une victoire en prolongation des Leafs, lundi, en est un bel exemple.

Dans les quatre premiers matchs de la série, Vasy affiche parmi les pires statistiques de la ligue. Il a accordé 19 buts (un sommet chez les gardiens en séries), il présente une moyenne de buts alloués de 4,33 et un taux d’arrêt de ,856. Il a bien peu de concurrence à cet égard.

De fait, ce n’est rien de bien pire que la série de premier tour de 2022 contre ces mêmes Maple Leafs, la différence étant que le compte était de 2 à 2 après quatre matchs. Cette fois-ci, le Lightning fera face à l’élimination lors du cinquième match.

Pas le seul

Vasilevskiy peut se consoler en se disant qu’il n’est pas le seul dans ses patins. Quelques autres détenteurs du Vézina vivent une première ronde un tantinet complexe.

Igor Shesterkin des Rangers de New York a présenté un pourcentage d’arrêt hallucinant de ,935 à sa première saison en 2021-2022, ce qui lui a valu le précieux trophée en 2022.

Depuis le début des séries, il présente un taux d’arrêt de ,941 et n’a accordé que six buts en quatre rencontres, ce qui est très bien. Le problème? Le jeune Akira Schmid qui a hérité du filet des Devils lors du troisième match est étincelant.

Le Suisse de 22 ans relativement peu connu jusque-là présente une moyenne de 0,91 et un taux d’arrêt de ,966. On comprend mieux pourquoi la série est égale 2 à 2.

Getty Images via AFP

Fleury en arrache

Gagnant en 2021, le Québécois Marc-André Fleury connaît des séries mitigées dans le filet du Wild du Minnesota qu’il partage avec le jeune Filip Gustavsson puisque Dean Evason préconise un système d’alternance, ce qui est rare dans la LNH d’aujourd’hui.

L’alternance n’a toutefois pas duré. Après avoir fait face à 53 tirs et joué plus de 92 minutes dans une victoire de 3 à 2 en double prolongation lors du premier match contre les Stars de Dallas, Gustavsson a cédé sa place à Fleury pour la seconde partie.

Le Sorelois a accordé sept buts sur 31 tirs dans un revers de 7 à 3, ce qui lui vaut le pire taux d’arrêt des séries à ,774. Il n’a pas rejoué. Pendant ce temps, Gustavsson vient au quatrième rang des gardiens avec un pourcentage d’arrêt de ,928 et présente une moyenne de but accordé de 2,01.

Getty Images via AFP

Dur pour Hellebuyck

Connor Hellebucyk porte les Jets de Winnipeg sur ses épaules. Il a d’ailleurs été le gardien le plus occupé de la LNH cette saison avec 64 départs.

Cependant, après un bon départ lors du premier match dans une victoire à Las Vegas contre les Golden Knights, Hellebuyck et les Jets sont restés cloués au sol.

Les chiffres de Hellebuyck ne sont pas à la hauteur de son talent avec un pourcentage de ,895 et une moyenne d’arrêt de 3,21.

Ce qui fait le plus mal, c’est que dans le filet des Knights, il retrouve son ancien adjoint, Laurent Brossoit, un gardien marginal de 30 ans qui a joué plus de matchs dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale cette saison et qui n’avait que 27 minutes d’expérience en séries.

N’empêche que le Britanno-Colombien s’est levé en fin de saison pour aider les Knights à finir au premier rang dans l’Association Ouest et ça se poursuit en séries.

Il a des statistiques moyennes avec ,902 et 2,75, mais il a une bonne attaque devant lui, ce qui l’aide.

Getty Images via AFP

Bobrovsky derrière Lyon

Sergei Bobrovsky (2013 et 2017) des Panthers de la Floride est le seul autre récipiendaire du trophée Vézina en séries et il se fait damer le pion par son coéquipier Alex Lyon.

Le Russe a joué dans deux matchs, mais n’a obtenu qu’un seul départ. Il a une défaite à son dossier et ses statistiques sont tristounettes.

Bobrovsky présente le troisième pire taux d’arrêt à ,846 et une moyenne de but accordé de 5,54, la deuxième pire après Marc-André Fleury.

À l’autre bout de la patinoire, on retrouve Linus Ulmark des Bruins de Boston qui peut légitimement rêver de remporter le trophée cette année.

Le Suédois de 29 ans présente des statistiques plutôt moyennes avec un pourcentage d’arrêt de ,926 et une moyenne de 2,55, mais son équipe mène 3 à 1 dans la série. Ulmark domine toutefois dans la catégorie des minutes de punition avec dix, résultat d’une inconduite après une altercation avec Matthew Tkachuk.