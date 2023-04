Voici les mascaras à adopter pour un look beauté légendaire

Entre le volume, la longueur et l’intensité, découvrez quels mascaras choisir (ou superposer) pour obtenir des cils légendaires !

Vous êtes à la recherche d’un mascara abordable qui transformera votre regard en un temps record ? Personnalisez l’apparence de vos cils en quelques coups de brosse grâce à la gamme L’Oréal Paris Lash Legends !

Ces trois produits de la marque de mascara no1 au Canada offrent des avantages distincts pour les cils et ils se portent aussi bien individuellement qu’en superposition.

Pour un look classique et volumineux

Pour offrir du volume à vos cils sans les alourdir, optez pour un mascara noir classique qui les épaissira de manière lisse et uniforme.

Le mascara Voluminous Original de L’Oréal Paris est votre allié de prédilection pour obtenir des cils volumineux grâce à sa formule unique qui résiste aux grumeaux.

Vous pouvez également compter sur sa brosse courbée ultra-volumisante pour épouser la forme de vos cils, tout en leur apportant de la douceur et en leur offrant une apparence plus fournie.

Pour un look avec de la longueur extrême

Pour éveiller votre regard, vous voudrez apporter de la longueur à vos cils. Ainsi, votre produit de prédilection sera un mascara doté d'une brosse qui vous offre de la précision.

Le mascara Telescopic Original de L’Oréal Paris vous permet d’obtenir des cils très allongés en une ou deux couches grâce au côté plat de la brosse souple qui allonge les cils à l'extrême, alors que le côté peigne les sépare avec une grande précision en misant sur une formule infusée de polymères ultra-allongeants.

Pour un look intense et dramatique

Pour créer un effet faux cils, vous aurez besoin d’un mascara noir qui mise à la fois sur la longueur, le volume et l’intensité.

Le mascara Lash Paradise de L’Oréal Paris mène vos cils au paradis en vous offrant de la longueur et du volume grâce à sa brosse ondulée et souple qui retient le maximum de formule. Ses 200 fibres capturent chaque cil pour créer un effet volumisant dramatique et soyeux en une seule couche.

Pour un maquillage des yeux personnalisé

Envie d’oser ? Misez sur la mixologie des mascaras, une tendance qui gagne en popularité sur TikTok, en superposant deux formules de la gamme L’Oréal Paris Lash Legends afin de maximiser les avantages de chacun. Voici un exemple :

Étape 1 : appliquez le mascara Telescopic Original de L’Oréal Paris pour apporter une longueur extrême à vos cils et les séparer avec précision.

Étape 2 : par-dessus, appliquez le mascara Lash Paradise de L’Oréal Paris pour relever l’intensité du volume et obtenir un résultat sans grumeaux ainsi qu'une tenue jusqu’à 24 heures.

Visitez le site Web d’Amazon pour en apprendre davantage sur ces trois mascaras iconiques de la gamme L’Oréal Paris Lash Legends, la marque de mascara no1 au Canada !