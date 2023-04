Optez pour des pieux vissés lors de vos prochaines rénovations

La période de gel étant derrière nous, il est maintenant temps de penser à entamer vos différents projets de construction ou de rénovation. Et pour partir sur de bonnes bases, rien de plus efficace que des pieux vissés pour obtenir une fondation à toute épreuve.

Que ce soit pour un projet résidentiel, commercial, industriel ou récréotouristique, les pieux vissés constituent une alternative de choix puisqu’ils ne rouillent pas, sont stables, durables et faciles à installer.

Et pour recevoir un service à la hauteur de vos attentes, faites confiance aux spécialistes dans la fabrication et l’installation de pieux vissés en acier galvanisé, Pieux Xtrême.

Depuis 2005, cette entreprise québécoise offre les solutions les plus performantes en matière de fondations vissées, et ce, tout en respectant les plus hauts standards de l’industrie.

Découvrez les différents avantages des pieux vissés

Grâce à ses grandes vis de métal, qui comprennent un ou plusieurs filets (hélices), les pieux sont solidement vissés dans le sol – sous le niveau du gel – afin de donner une fondation plus stable à toute structure.

Ils sont garantis contre le mouvement du sol causé par le gel et les variations de terrain, en plus d’être conçus pour résister à toutes les intempéries, même nos hivers québécois !

Et comme aucune excavation n’est nécessaire, on parle d’un processus propre qui n’endommage pas le terrain, sans oublier la rapidité d’installation.

Donnez des fondations solides à tous vos projets de construction ou de rénovation grâce aux pieux vissés

Pieux Xtrême : le leader dans le domaine des pieux vissés

Les techniques de fabrication et d’installation de Pieux Xtrême sont fiables et reconnues par tous les professionnels de la construction. Tous leurs pieux vissés sont fabriqués selon de hauts standards de qualité, à même leur usine située à Danville, au Québec.

Les pieux sont évalués par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) et respectent les standards du Code national du bâtiment, afin de vous offrir une fondation des plus sécuritaires.

Ainsi, chaque pieu de Pieux Xtrême est rapidement installé, de façon économique, tout en respectant les normes environnementales.

Grâce à leurs équipements spécialisés, l’équipe expérimentée arrive également à atteindre des endroits difficilement accessibles avec un équipement standard. Et ni le terrain ni l’aménagement paysager n’est endommagé dans le processus.

5 raisons de faire confiance à Pieux Xtrême 1. L’installation de chaque pieu est effectuée par un professionnel hautement formé. 2. Des délais courts sont proposés, afin de respecter vos échéanciers. 3. Ils offrent un rapport qualité/prix des plus avantageux. 4. Une confirmation de la capacité portante de chaque pieu vissé vous est remise lors de l’installation. 5. L’installation est possible sur tous les types de terrain (accidenté, difficilement accessible) et tous les types de sols (sable, glaise, roche).

Les questions les plus couramment posées

Vous avez encore des questionnements ? Voici quelques informations supplémentaires qui devraient vous convaincre de faire confiance aux spécialistes de Pieux Xtrême.

Trouvez la réponse à vos questions ! X

La Foire aux questions (FAQ) complète ici

Consultez la carte interactive dès maintenant, afin de trouver un expert Pieux Xtrême près de chez vous. Demandez votre soumission et profitez d’un produit ingénieux et durable pour tous vos projets