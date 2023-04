Angelina Jolie et son fils Maddox reçus par le président Joe Biden

Angelina Jolie a trouvé le parfait accompagnateur pour l'escorter à un dîner d’Etat avec le président des États-Unis, mercredi. L’actrice est arrivée au bras de son fils Maddox devenu bien grand.

Angelina Jolie et son fils Maddox, aujourd’hui âgé de 21 ans, ont fait tourner les têtes au dîner d’État qui s’est tenu à Washington par Joe Biden et la première dame et auquel était invité le président sud-coréen et la première dame.

L’actrice et humanitaire de 47 ans portait une veste Chanel et une longue et vaporeuse robe crème alors que Maddox était vêtu d’une redingote noire, d’une chemise blanche et d’une cravate noire.

AFP

Le dîner « célébrait le 70e anniversaire de l'alliance américano-coréenne », selon un communiqué officiel de la Maison Blanche

Maddox a étudié à l'Université Yonsei de Séoul et Angelina Jolie a visité la Corée du Sud à plusieurs reprises pour son plaidoyer humanitaire, pour rencontrer des réfugiés au cours des deux dernières décennies, et en tant qu'artiste.

Une source proche de l’actrice aurait déclaré au magazine PEOPLE : « Les relations Asie-Amérique sont importantes pour la famille d'Angelina. Elle et les enfants entretiennent des liens étroits avec la région, y compris la Corée du Sud, depuis de nombreuses années. Angelina et Maddox sont honorés d'assister à ce dîner d'État. »

AFP

L’actrice s'est rendue à Séoul pour la dernière fois en 2019, lorsque Maddox a commencé à l'Université Yonsei. Le livre qu'elle a co-écrit sur les droits des jeunes avec Amnesty International « Connaissez vos droits et revendiquez-les » a été publié en Corée du Sud l'année dernière.

Depuis son divorce ultra médiatisé avec Brad Pitt – avec qui elle a été mariée pendant deux ans et en couple pendant onze ans – l’actrice s’est faite discrète en ce qui concerne ses amours. Il y a quelques mois, certaines personnes lui prêtaient une aventure avec l’acteur irlandais Paul Mescal, devenu célèbre avec son rôle dans la série « Normal people ».