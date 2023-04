Avis de nomination chez Desjardins

Desjardins est heureux d'annoncer de nouveaux membres au conseil d’administration du Mouvement.

Cette instance bénéficie de l'apport de 12 membres élus issus du réseau des caisses Desjardins ainsi que de 6 membres qui proviennent d’autres horizons diversifiés.

Composé à 47% de femmes, on peut maintenant affirmer que le conseil d’administration du Mouvement Desjardins a atteint son objectif de parité des genres qui avait été fixé pour 2024.

Élection de trois membres au Conseil d’administration

Réélection de Mme Lisa Baillargeon

Administratrice du Mouvement Desjardins depuis 2019, Mme Baillargeon a été réélue pour un mandat de 4 ans. Directrice de l’Institut de recherche sur le patrimoine et professeure titulaire, Mme Baillargeon poursuit ainsi son engagement en faisant bénéficier le CA de ses expertises en gouvernance, gestion et comptabilité. Elle est titulaire d’un doctorat en histoire économique et d’un MBA, et détient le titre de comptable professionnelle agréée (CPA) ainsi que celui d’administratrice de sociétés (IAS.A.). Mme Baillargeon assume également la présidence su Conseil d’administration de Développement international Desjardins.

Élection de Mme Francine Côté

Mme Francine Côté est présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Ontario (CDO) depuis 2022 après avoir été administratrice d’une caisse de cette région depuis 2016. Mme Côté a fait carrière au sein de la fonction publique fédérale où elle a occupé notamment la fonction d’Administratrice en chef adjointe, Gestion corporative et Chef de la gestion financière au Service administratif des tribunaux judiciaires de 2009 à 2021. Mme Côté est CPA, et détient le titre d’administratrice de sociétés C.Dir- ASC et d’Auditeur certifié en système d’information (CISA). Mme Côté est aussi administratrice de Desjardins Groupes d’assurances générales Inc.

Élection de M. Jean-François Laporte

Titulaire d’un MBA, M. Jean-François Laporte détient également le titre d’administrateur de sociétés ASC – C.DIR. Il compte plus de trente années d’expérience dans des postes de direction en finance et en administration, dont la majorité au sein d’entreprises manufacturières, filiales de multinationales. Il s’agit d’un retour pour M. Laporte qui a déjà siégé au CA de la FCDQ de 2017 à 2021, années au cours desquelles il a fait bénéficier les commissions Audit et inspection, Gestion des risques et le Comité de retraite du Mouvement de ses expertises. Il a également assumé la présidence du conseil d’administration de Desjardins Groupe d’assurances générales Inc.

Nomination de deux membres au Conseil d’administration

Reconduction de M. Luc Bachand

Titulaire d’un MBA, M. Luc Bachand détient également les titres d’administrateur de sociétés certifié (IAS.A) et de Fellow de l’Institut des banquiers canadiens (FIBC). Son cheminement professionnel l’a amené à occuper les fonctions de vice-président du conseil et chef des Marchés de capitaux d’une grande banque canadienne pour le Québec où il dirigeait le secteur banque d’affaires et services aux sociétés. Son parcours et ses expériences professionnelles au sein de sociétés publiques font de lui un administrateur qui aborde sous d’autres angles les questions financières et de gouvernance.

Nomination de Mme Elaine Lajeunesse

Mme Lajeunesse compte plus de trente ans d’expérience comme actuaire, elle a aussi œuvré comme chef des risques auprès de grandes institutions financières canadiennes et en consultation. Elle détient également les titres CFA, FCAS et FCIA, ICD.d. Elle dispose d’une très bonne connaissance de l’écosystème du domaine de l’assurance puisqu’elle a évolué au sein d’organisations de différentes tailles au Canada. Mme Lajeunesse est très investie dans le coaching exécutif et dans la promotion de l’équité, diversité et inclusion (EDI).

Également, le conseil d’éthique et de déontologie annonce la réélection par acclamation de Mme Katia Cyr. Cette instance est vouée à l’évolution et à la surveillance de la déontologie du Mouvement.

