Concernant le partage d’une addition au restaurant

À mon tour d’émettre mon opinion sur le partage de l’addition au restaurant entre deux personnes qui éventuellement voudraient établir un lien affectif. Dans mon cas, il s’agit d’un homme et d’une femme, moi en l’occurrence. C’est une amie commune qui m’avait présenté mon mari, il y a déjà 26 ans.

Notre première rencontre a eu lieu dans une Rôtisserie St-Hubert. Il n’y avait qu’un café à prendre ensemble mis au programme, car cette rencontre me stressait tellement que j’aurais été incapable de prendre un repas complet. Je n’ai aucun souvenir d’ailleurs de qui avait payé l’addition tant j’étais sous le charme du monsieur.

La sortie suivante fut pour aller voir le merveilleux film La leçon de piano. En nous dirigeant vers le cinéma, il a fait l’effort de préciser que nous allions payer chacun notre place. Je n’ai rien dit sur le coup. Mais même si ça allait de soi dans mon esprit, ça m’a offusquée qu’il m’en parle. Je n’ai rien dit sur le coup, mais j’ai sérieusement pensé que cela serait notre dernière sortie. Ma logique étant qu’il aurait dû attendre de voir mon attitude à la billetterie. J’aurais voulu qu’il s’avance pour payer et qu’il me laisse le loisir d’insister pour assumer ma part. J’ai plutôt perçu sa demande comme un manque de confiance à mon égard.

Mais plutôt que de me sauver, j’ai accepté d’aller prendre un café au restaurant après le film, et à mon tour j’ai fait l’effort louable de lui expliquer gentiment et honnêtement ce que j’avais ressenti. C’est ainsi que peu à peu nous avons construit notre merveilleuse histoire d’amour. De toute façon, même si j’avais été une profiteuse, ça ne lui aurait pas coûté si cher pour l’apprendre, et mieux valait être fixé rapidement. Je terminerai en citant ma mère qui, lorsqu’elle se faisait avoir par quelqu’un, avait la sagesse de dire « Ça ne coûte pas cher pour connaître un voleur ! »

Une adepte de Janette

Deux choses importantes ressortent de votre texte : il faut exprimer vite et clairement son opinion sur un sujet aussi délicat que celui de l’argent quand on veut démarrer une relation sur des bases solides, mais cela doit se faire avec élégance pour ne pas ébranler les sensibilités.