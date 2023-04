Des gènes résistants aux antibiotiques dans les nuages

Des bactéries porteuses de gènes résistants aux antibiotiques sont transportées dans l’air par les nuages.

«Notre étude montre que les nuages sont une voie de dispersion importante des gènes de résistance aux antibiotiques, sur de courtes et sur de longues distances. Idéalement, nous aimerions pouvoir localiser les sources d'émission attribuables aux activités humaines afin de limiter la dispersion de ces gènes», a signalé Florent Rossi, premier auteur de l'étude réalisée par une équipe de l’Université de Laval et de l'Université Clermont Auvergne, en France.

«Les nuages océaniques et les nuages continentaux ont chacun une signature de gènes de résistance aux antibiotiques qui leur est propre. Ainsi, les nuages continentaux contiennent davantage de gènes de résistance à des antibiotiques utilisés en production animale», a-t-il expliqué Rossi.

Le transport aérien de gènes de résistance aux antibiotiques est naturel, mais l’utilisation d’antibiotiques en agriculture et en médecine contribue à la prolifération de ces souches résistantes et à la dissémination dans l’environnement.

Pour arriver à ce constat, l’équipe a échantillonné des nuages au sommet du puy de Dôme, un volcan endormi situé dans le Massif central, en France. Dans une station de recherche atmosphérique perchée à 1465 mètres d'altitude, les scientifiques ont effectué 12 séances d'échantillonnage de nuages, étalées sur deux ans, grâce à des «aspirateurs» à haut débit.

L'analyse de ces échantillons a révélé qu'ils contenaient environ 8000 bactéries par millilitre d'eau de nuage, en moyenne.

«Ces bactéries présentes vivent habituellement à la surface de la végétation des sols, ou encore des océans. Elles sont mises en aérosols par le vent ou par des activités humaines, et une partie d'entre elles monte dans l'atmosphère et participe à la formation des nuages», a ajouté M. Rossi.

Les concentrations sont variables: elles vont de 330 à plus de 30 000 bactéries par millilitre d'eau de nuage. Entre 5% et 50% de ces bactéries pourraient être vivantes et potentiellement actives.

L’effet de la propagation de ces gènes résistants aux antibiotiques pour la santé devra être étudié dans des recherches futures.

Cette étude a été publiée dans la revue scientifique Science of The Total Environment.