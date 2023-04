Deux femmes en or et Dorothy Dix

Avec Deux femmes en or, la dramaturge Catherine Léger suit mieux Les dix commandements de Dorothy Dix que Stéphanie Jasmin qui s’en inspire !

Mon jugement n’est pas évident pour qui n’a pas vu Les dix commandements de Dorothy Dix au théâtre La Licorne et Deux femmes en or à l’Espace Go. Les dix commandements viennent de quitter l’affiche, mais la comédie Deux femmes en or reprendra à l’automne, Dieu merci ! Elle est promise à une longue carrière au théâtre comme au cinéma, puisqu’il y a un film en préparation.

Commençons par quelques mots sur cette Dorothy Dix dont plus personne ne parle, mais qui fut la Janette Bertrand du monde anglo-saxon durant plus d’un demi-siècle. Elizabeth Meriwether de son vrai nom écrivait une chronique suivie par 60 millions de lectrices. Elle recevait jusqu’à 100 000 lettres par an. C’est sûrement plus que celles que reçoit notre Louise Deschâtelets, qui prodigue d’excellents conseils aux femmes (et aux hommes) dans notre journal.

LES COMMANDEMENTS DE DIX

Forte de sa longue expérience, Madame Dix décida un jour d’imiter Moïse et d’écrire à l’intention des femmes ses Ten Dictates for a Happy Life. Je vous rappelle dans ma propre traduction l’essentiel de ses dix commandements :

1. Décider d’être heureuse ;

2. Tirer le meilleur parti de ce que vous avez ;

3. Ne pas vous prendre trop au sérieux ;

4. Ne pas prendre les autres trop au sérieux ;

5. Ne pas chercher le « trouble » ;

6. Ne pas être rancunière ;

7. Être sociable ;

8. Ne pas ressasser le passé ;

9. S’occuper des autres ;

10. Rester active !

Voilà les règles du bonheur de la femme, selon Dorothy Dix.

Moi qui ai vu les deux pièces dont je fais mention au début, je dois admettre que les Deux femmes en or de Catherine Léger suivent beaucoup mieux les préceptes de Dorothy Dix que la vieille dame mise en scène par Denis Marleau à La Licorne. Cette vieille dame, c’est la grand-mère de la dramaturge Stéphanie Jasmin, Claire Trudeau, femme du juge de la Cour supérieure Yvon Jasmin, décédé il y aura 10 ans le 9 mai qui vient.

DE JOYEUSES FEMMES EN OR

Malgré l’interprétation époustouflante que fait de cette aïeule la merveilleuse Julie Le Breton, je n’ai pas très bien compris en quoi la vieille dame avait suivi les dix commandements de Dorothy Dix, qui constituent pourtant le titre et le sujet de la pièce.

Mme Rouleau-Jasmin, que j’ai eu l’occasion de connaître, n’a pas dû être très heureuse, puisque Stéphanie lui fait dire : « ... mon mari a mis Dieu entre lui et moi, mariage à trois auquel je n’ai jamais consenti, mariage à trois forcé, je fais semblant d’y croire une fois par semaine pour avoir la paix... ! » Le monologue que livre Le Breton sans le moindre petit accroc est longuet, un brin répétitif et parfois d’une poésie complaisante.

C’est tout le contraire des dialogues vifs, concis et pleins d’humour de Sophie Desmarais et d’Isabelle Brouillette, les Deux femmes en or de Catherine Léger. Cette adorable comédie reprend 50 ans plus tard le titre et les grandes lignes du scénario qu’avaient imaginé pour leur film mon frère Claude et sa femme Marie-José Raymond. La pièce est un pur bonheur. Surtout à une époque où la télévision et le théâtre québécois se complaisent dans le drame et les malheurs. Les deux femmes en or nous font le plus grand bien sans énoncer le moindre précepte !