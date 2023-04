«Dieu, tu es là? C'est moi Margaret»: une capsule temporelle figée dans le temps

Cette comédie dramatique sur les affres de l’adolescence n’est que nostalgique.

Aux États-Unis, le roman éponyme de Judy Blume, paru en 1970, est un classique. En le portant à l’écran, la scénariste et cinéaste Kelly Fremon Craig ne parvient pas à lui donner un accent d’actualité.

Margaret (Abby Ryder Fortson) revient de son camp d’été. Mais ses parents Barbara (Rachel McAdams) et Herb (Benny Safdie) lui annoncent qu’ils quittent leur appartement new-yorkais pour aller vivre dans une maison de banlieue du New Jersey où Rachel officiera comme femme au foyer. Margaret perd donc ses amies et sa grand-mère (Kathy Bates) dont elle est très proche.

Puisque l’école n’a pas encore commencé, Margaret fait la connaissance de la fille des voisins, Nancy (Elle Graham) avec qui elle devient amie et fonde un «club» d’adolescentes. Car «Dieu, tu es là? C'est moi Margaret» est ce que les Américains appellent un film traitant de «coming of age», c'est-à-dire de passage à l’âge adulte.

Du coup, notre héroïne – élevée de manière athée par une mère catholique et un père juif – s’interroge sur dieu, se demande pourquoi elle n’a pas encore de seins et va acheter des protections sanitaires pour s’entraîner à en porter. De son côté, Barbara éprouve quelques difficultés à ne plus travailler.

«Dieu, tu es là? C'est moi Margaret» donne rapidement une impression de déconnexion avec la réalité. Après tout, 1970 était il y a 50 ans, et tout semble sortir d’un autre siècle; des coiffures aux décors aux interrogations de Margaret. Et si vous souhaitez visionner un film avec votre ado, l’excellent «Eighth Grade» aborde des sujets bien plus modernes.