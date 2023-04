Enfin, un aéroport branché sur les gens de Québec

Depuis son arrivée en 2019, Stéphane Poirier, PDG de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, non seulement a rétabli les ponts avec ses partenaires, mais il s’est aussi fait un devoir d’être à l’écoute des gens de Québec.

Cette période où, avant l’arrivée de M. Poirier, les relations étaient très houleuses entre la direction de l’aéroport, la mairie et plusieurs acteurs économiques et touristiques influents, semble bien loin déjà. On peut tous s’en réjouir.

Lorsqu’il a quitté en 2020, Jean-Claude Labbé, ancien président du conseil d’administration, avait signifié le souhait que l’équipe de direction en place et le conseil d’administration sachent «faire face adéquatement à la crise de la COVID-19 et, par la suite, reprendre le développement du potentiel dont recèle YQB.»

Or après avoir fait le ménage au niveau de la haute direction, M. Poirier n’a jamais eu l’intention d’attendre après la crise pour reprendre ce développement. Il a justement saisi cette opportunité pour passer en quatrième vitesse, et précise que la pandémie n’a «absolument pas freiné» leurs élans.

En mode accélération

La pandémie a évidemment fait mal et elle continuera d’avoir des impacts importants pour encore deux ans, comme dans l’ensemble de l’industrie aéroportuaire.

Mais un aéroport vide comme ça durant la crise, on ne voit pas souvent, souligne celui qui gravite dans ce milieu depuis 1994. «À un moment donné, on avait cinq passagers par jour, c’était atroce [...] On avait des plans, des ambitions, j’ai dit: on accélère, on développe.»

M. Poirier et son équipe ont travaillé à «redessiner la mappe de dessertes de Québec», tant vers l’Europe que le Sud et les États-Unis.

Une des plaintes les plus fréquentes concernait l’offre alimentaire, qui a été améliorée et qui continue de l’être. On a aussi bonifié l’offre au niveau du stationnement, dont les tarifs, considérés trop élevés par beaucoup d’utilisateurs, ont presque été coupés de moitié.

«On s’est bien équipés, et c’est clair que les gens en veulent plus, mais nous on n’arrêtera jamais, on va continuer, dit le PDG. Tant qu’il y a du potentiel et que des gens voyagent, on va en mettre des vols.»

L’objectif consiste à ajouter d’autres destinations internationales, et aussi de pérenniser des destinations à l’année, comme à Vancouver par exemple. Stéphane Poirier souligne que c’est le but, car «ce sont les ambitions des gens de Québec qui nous parlent».

Le défi consiste toujours à s’assurer que la demande est suffisamment grande pour justifier un ajout.

Car au bout du compte, ce sont les transporteurs qui décident. Mais retirer un vol parce que les avions ne sont pas assez pleins, comme ça fut le cas avec les vols Québec-Bordeaux à une autre époque, ce n’est jamais une bonne nouvelle. C’est même un recul, de l’aveu du PDG, qui souhaite l’éviter.

Des projets sur pause

En revanche, des projets comme un hôtel et le centre de prédédouanement ont été mis sur pause en attendant un contexte plus favorable. L’aéroport accuse encore des pertes, cette année, moins importantes que prévu, mais qui s’élèvent à 12,6 M$.

L’idée, pour les gens qui désirent plus de vols à Québec, demeure encore et toujours de les réclamer, lors de la réservation de voyages. C’est une bonne façon de faire partie de la solution et de continuer de voir plus grand pour «le plus petit des grands aéroports» du Canada, comme aime le rappeler son grand patron.