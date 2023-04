Formule 1: Lance Stroll de retour sur les lieux de son premier podium

Le grand cirque de la Formule 1 s’arrête cette fin de semaine à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la quatrième épreuve de sa saison. Ce lieu revêt un caractère particulier pour Lance Stroll, puisque c’est l’endroit où il est monté sur le podium pour la première fois, en 2017.

À sa première saison chez Williams, le Québécois a eu la chance de terminer au troisième rang de cette course. En raison de plusieurs accidents et abandons, le jeune pilote avait remonté le peloton. Il avait d’ailleurs été dépassé dans les toutes dernières secondes par Valtteri Bottas (Mercedes). Daniel Ricciardo, à l'époque avec Red Bull, l’avait emporté.

«Bakou est un endroit où j’ai de bons souvenirs – mon premier podium en Formule 1 en 2017 – et nous approchons ce week-end en espérant continuer sur notre lancée du début de saison. En général, c’est une course folle et une piste très amusante», s’est rappelé Stroll dans des commentaires diffusés jeudi sur le site de l’écurie Aston Martin.

Dans sa monoplace verte, le Montréalais semble d’ailleurs plus près que jamais d’un quatrième podium, un premier depuis Sakhir, en 2020. Son écurie est la plus améliorée du paddock et son coéquipier Fernando Alonso a terminé chacune des trois courses en troisième place. Stroll, quant à lui, a conclu au quatrième rang en Australie il y a trois semaines.

«La petite pause après plusieurs épreuves agitées a été agréable, mais rien ne se compare à la course, et avec notre bon début, je n’en peux plus d’attendre d’y retourner», a-t-il indiqué.

Le Grand Prix de Bakou sera le premier de la saison où une course sprint sera disputée. Celle-ci se tiendra samedi, avant la course principale du lendemain. Les qualifications auront lieu vendredi.