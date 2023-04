François Legault rencontre en privé 10 PDG en 30 minutes

Le premier ministre François Legault rencontre en privé cet après-midi, à Québec, des membres du très influent Réseau QG100, cofondé par son ami milliardaire et cofondateur de la CAQ, Charles Sirois.

« On ne demande rien. On présente des aspects. On dit : "Le Québec devrait faire telle ou telle chose" », explique au Journal Richard Voyer, président de Soprema et président du Conseil d'administration du Réseau QG100.

Il souligne que l'organisation est « apolitique » et que son but n'est que de présenter « des idées pour améliorer le Québec ».

Au Journal, Richard Voyer affirme que les membres du Réseau QG100 ont souvent un objectif commun : brasser des affaires à l’international (hors États-Unis).

« On partage des idées », poursuit-il.

Capture d'écran, qg100.ca

Trois minutes avec le PM

Tour à tour donc, jeudi, François Legault écoutera la présentation de trois minutes d’une dizaine de grands patrons et pourra poser des questions à sa guise.

Le Réseau QG100 a été cofondé par l’ex-PDG de la Caisse de dépôt et ex-vp de Power Corporation, Henri-Paul Rousseau, et par Charles Sirois, un ami du premier ministre, qui préside le conseil de Telesystem.

Parmi la vingtaine d’entreprises fondatrices de l’organisation, on retrouve Power Corporation, Bell, le Cirque du Soleil, Saputo et Desjardins.