Il y aura une consultation publique sur l’intelligence artificielle

Le ministre Pierre Fitzgibbon mandate le Conseil de l'innovation pour organiser une consultation sur l'intelligence artificielle. Il souhaite «une réflexion collective» pour assurer un développement et une utilisation éthique de cette technologie.

• À lire aussi: Intelligence artificielle: pourquoi des experts réclament une pause de six mois?

À la suite d’une première rencontre non partisane, le gouvernement de la CAQ mettra sur pied une consultation publique sur l’IA. Il ne s’agira toutefois pas d’une commission parlementaire comme le désiraient les partis d’opposition, mais d’une rencontre organisée par le Conseil de l'innovation du Québec.

Son mandat : «coordonner une réflexion collective qui contribuera à définir les enjeux soulevés par l'IA pour assurer son développement et son utilisation éthique et responsable.»

L’organisme devra coordonner les groupes de réflexion qui seront invités à se prononcer sur les risques liés et les biens faits de l’intelligence artificielle.

L'objectif est «d'établir un cadre pour le développement éthique et responsable de l'IA.»

«Graves risques»

L’ascension de l’intelligence artificielle ChatGPT bouscule les conventions sociales depuis plusieurs semaines.

Une centaine d’experts, dont Yoshua Bengio et Elon Musk, demandent d’interrompre la recherche dans le milieu pendant six mois, redoutant les «graves risques pour la société et l’humanité».

Depuis cette sortie publique, les oppositions réclament une réflexion collective au Québec sur cette question.

Dialogue

L’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a récemment été forcé de répondre à une question à des libéraux écrite par l’intelligence artificielle ChatGPT.

Ce dernier admet que l’intelligence artificielle touche progressivement tous les secteurs de la société qui implique que des balises soient considérées.

«Avec ce mandat, le Conseil de l'innovation du Québec amorcera un dialogue ouvert et non partisan sur l'encadrement responsable de l'IA au Québec. À la conclusion de cette consultation, nous allons déterminer les prochaines étapes de ce processus important», a-t-il indiqué par voie de communiqué.

L’innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec, Luc Sirois, assure que l’exercice «permettra au Québec de se doter d'une vision à la fois responsable et ambitieuse, où l'IA sera mise au service du développement économique, culturel, social et environnemental.»