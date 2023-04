Immobilier: des temps difficiles jusqu’en 2024, prévoit la SCHL

La série noire que traverse le marché immobilier canadien depuis un an n’est pas terminée. Et selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), il faudra patienter jusqu’au début de 2024 avant de percevoir des signes durables d’embellies dans ce marché.

«En 2023, le marché immobilier de la région de Montréal comme du reste des grandes villes du Québec connaîtra une baisse des mises en chantier, des ventes, des prix et du taux d’inoccupation, affirme le spécialiste principal, connaissance du marché, Francis Cortellino. En somme, poursuit-il, seuls les loyers seront à la hausse.»

C’est ce qui ressort du contenu du plus récent rapport, Perspective du marché de l’habitation, publié jeudi matin par la SCHL. Ce rapport annuel donne un aperçu de l’état du marché canadien, celui en particulier des 18 principales régions métropolitaines du pays, et des prévisions pour chacune jusqu'à la fin de 2025.

Pour la grande région de Montréal, le manque d’abordabilité, un marché de l’emploi ralenti et une faible confiance des consommateurs feront reculer la demande en 2023. Par conséquence, les prix et le nombre de transactions sur le marché de la revente continueront globalement de baisser durant cette période.

On prévoit qu’il en ira de même pour les mises en chantier. L’essoufflement de la construction se poursuivra dans le segment des maisons et des copropriétés. Et les hausses de coûts nuiront à l’émergence de nouveaux ensembles immobiliers, entraînant de ce fait, une amplification de la crise actuelle du logement locatif, partout au Québec.

Une certaine reprise des mises en chantier devrait suivre en 2024 et en 2025, en même temps que la Banque du Canada, satisfaite du contrôle de l’inflation, entamera un début de réduction des taux directeurs. M. Cortellino s’attend alors à ce que l’économie reprenne de la vigueur, et que «les mises en chantiers, les ventes et les prix recommencent à augmenter».

