Intelligence artificielle et hypertrucage: un «safeword» pour confirmer son identité

Avec la montée en flèche des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle, il pourrait valoir la peine de mettre en place un mot de passe de sécurité au sein même du couple ou du cocon familial pour confirmer son identité.

C’est du moins ce qu’a soulevé la chroniqueuse Megan Mcardle du «Washington Post» en tentant de mettre en place des précautions pour se protéger «personnellement» de la progression rapide de l’intelligence artificielle jeudi.

Car devant la montée des technologies de clonage vocal et d’hypertrucage vidéo, de plus en plus de fraudeurs tenteraient d’arnaquer des citoyens en leur faisant croire que leur proche sont en danger ou dans un sérieux pétrin, selon le média américain.

«Il m'est venu à l'esprit que [mon mari et moi], étant deux journalistes qui ont fourni une panoplie d’échantillons audio et vidéo pour une imitation de machine, avions besoin d’une façon rapide de dire ”oui chéri, c’est vraiment moi"», a-t-elle indiqué.

Et cela ne tient pas que pour les figures publiques, a-t-elle précisé, puisqu’Internet renferme beaucoup plus de données que les gens le réalisent.

«Presque tout le monde a un vidéo ou un audio d’eux-mêmes quelque part sur leurs réseaux sociaux ou ceux d’un autre», a ajouté la chroniqueuse anglophone.

Elle a ainsi estimé l’importance d’établir un «safeword», ou mot de passe de sécurité entre partenaire, ou encore au sein d’un cocon familial, pour éviter qu’un appel d’urgence ne se transforme en moyen d’établir «un détail de votre vie dont vous vous souvenez, mais que le nuage ignore».

Néanmoins, plusieurs questions demeurent sans réponse: comment faire pour prouver qu’un vidéo malicieux, vous montrant en train de tromper votre conjoint ou de dire du mal de votre patron, n’est pas vraiment vous, a-t-elle poursuivi.

«Désolée de le dire, mais je n’ai pas de bonne réponse pour celle-là, à part que: maintenant plus que jamais, ça paie de se bâtir une réputation de personne vraiment honnête et de confiance», a-t-elle écrit.