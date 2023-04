La Corée du Sud finira par avoir ses propres bombes atomiques

Les États-Unis viennent de signer un nouvel accord militaire avec la Corée du Sud, au grand dam de la Chine et de la Corée du Nord.

Selon cet accord, des sous-marins américains porteurs de missiles nucléaires patrouilleront le long des côtes coréennes.

C’est que le renforcement de l’arsenal nucléaire nord-coréen inquiète de plus en plus les Sud-Coréens. Non pas tant qu’ils redoutent une attaque des troupes de Kim Jong-un, mais plutôt qu’ils se demandent jusqu’où les États-Unis seront prêts à assurer la défense de la Corée du Sud si des villes américaines sont menacées de frappes nucléaires nord-coréennes.

La question est tellement brûlante d’actualité qu’en janvier dernier le président sud-coréen a évoqué la possibilité que son pays se dote d’armement nucléaire. C’était la première fois qu’un président sud-coréen allait aussi loin, et les dirigeants américains s’en sont inquiétés.

Joe Biden a d’ailleurs déclaré qu’une attaque nucléaire contre un pays allié signerait la fin du régime qui a commis cette attaque.

Les véritables intérêts de la Chine

Les dirigeants chinois ont dénoncé le nouvel accord militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis. Les dirigeants américains attiseraient les tensions régionales et provoqueraient les confrontations.

Bien entendu, les dirigeants chinois ne critiquent pas la Corée du Nord, qui s’est lancée dans une course à l’armement et dont la population est affamée par le régime.

En fait, le gouvernement chinois a intérêt à ce que la Corée du Sud se dote d’un arsenal nucléaire. Pourquoi? Simplement parce qu’une Corée du Sud nucléaire n’aurait plus besoin du parapluie nucléaire américain.

Une telle indépendance nucléaire pourrait contribuer à affaiblir l’alliance entre la Chine et les États-Unis. C’est précisément ce que recherche la Chine. Le même raisonnement vaut pour d’autres pays alliés des États-Unis.

Pour la Chine, les avantages d’un éloignement éventuel entre les États-Unis et leurs alliés contrebalancent amplement les dangers de la prolifération nucléaire.

Un accord insatisfaisant

Il est malheureusement loin d’être acquis que le nouvel accord militaire entre la Corée du Sud et les États-Unis satisfasse la population sud-coréenne.

La question de l’engagement des États-Unis dans la défense de la Corée du Sud demeure théorique. Elle est soumise aux changements qui pourraient se produire aux États-Unis.

La montée de courants américains isolationnistes pourrait rendre encore plus douteux les engagements américains en faveur de la défense de la Corée du Sud.

À l’évidence, la Corée du Sud possède les connaissances et le matériel requis pour développer rapidement un arsenal nucléaire conséquent. Il se pourrait que, sans le dire, le pays possède déjà quelques ogives nucléaires, comme Israël, ou peut-être même comme le Japon.

Les dirigeants américains n’avaient pas vraiment le choix de rassurer leur allié. Mais il serait naïf de croire qu’aucun nouveau pays ne se dotera d’un armement nucléaire dans les années qui viennent.