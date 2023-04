La ministre de l’Enseignement supérieur refuse de parler d'espionnage dans les universités

Ottawa somme le gouvernement Legault de prendre ses responsabilités quant aux risques d'espionnage dans les universités, mais la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, refuse de prendre des mesures ou même d’aborder le sujet.

Depuis le 14 février, date à laquelle trois ministres du gouvernement Trudeau ont fait une sortie commune sur la protection de la recherche contre l’espionnage, Le Journal a sollicité à trois reprises la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, pour connaître le plan de Québec à ce sujet.

Nos demandes d’entrevue ont été systématiquement refusées. Le gouvernement Legault n’a présenté jusqu'ici aucun plan précis en la matière. Dans une déclaration écrite que son cabinet nous a fait parvenir, la ministre Déry a indiqué «suivre les développements dans ce dossier» et a renvoyé la balle à Ottawa.

«Évidemment, les risques d’ingérence étrangère dans la recherche me préoccupent. À l’heure actuelle, les établissements universitaires ont des mécanismes rigoureux pour analyser les risques, mais doivent pouvoir s’appuyer sur les directives du gouvernement fédéral pour bien définir ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale dans les projets de collaboration scientifique», pouvait-on lire dans la déclaration de la ministre.

Québec doit agir

Suivre les consignes du fédéral n’est pas assez, selon Ottawa, qui appelle Québec à prendre ses responsabilités face à la protection de la recherche.

«La sécurité nationale est la responsabilité de tous les partenaires; autant le fédéral, le provincial, les universités et les chercheurs. En février, nous avons fait connaître clairement notre position et nous nous attendons à ce que tous les partenaires puissent adopter des lignes directrices semblables pour tous leurs partenariats de recherche, particulièrement ceux liés à des domaines sensibles», a réagi Laurie Bouchard, directrice des communications du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne.

La protection de la recherche fait la manchette depuis plusieurs mois. En janvier, une enquête du Globe and Mail a révélé que plusieurs universités canadiennes, dont McGill au troisième rang, travaillent avec une université télécommandée par l’armée chinoise.

Vers une enquête publique?

Des liens avec des compagnies privées près du gouvernement chinois suscitent aussi des questions. Cette semaine, nous avons dévoilé que l’Université Concordia avait reçu un don de 128 000$ de Huawei en juin 2022, un mois après que le géant chinois a été exclu du développement du réseau 5G pour des raisons de sécurité nationale. Nous avons aussi révélé que le tiers des universités québécoises menaient actuellement des recherches avec Huawei, dont certaines sont confidentielles.

Ces révélations ont fait réagir le chef du Bloc Québécois, qui a remis en question la «nécessité d'une enquête indépendante et publique», sur son compte Twitter.

«Huawei est bannie pour raison de sécurité nationale. Des universités du Canada et du Québec acceptent de l'argent de l'entreprise de Chine malgré tout. Ottawa ne dit rien. Exemple de la nécessité d'une enquête indépendante et publique?», a gazouillé Yves-François Blanchet.