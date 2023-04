Jusqu’à 1 million de comprimés par jour: la police frappe un important réseau de production de méthamphétamine

La police vient de donner un dur coup à un important réseau de trafiquants de speed et d’ecstasy présent partout au Québec et même au Nouveau-Brunswick, avec une capacité de production rarement vue de 1 million de comprimés par jour.

200 policiers ont été déployés aux petites heures ce matin aux quatre coins de la province afin de s’attaquer à cette organisation qui fournissait « plusieurs branches du crime organisé », a indiqué Éloïse Cossette, porte-parole de l’Escouade régionale mixte (ERM) de la Mauricie, qui mène l’enquête.

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

Des perquisitions ont été menées à 40 endroits différents, soient des résidences, des locaux commerciaux ou des véhicules. Des armes à feu chargées, de l’argent, des stupéfiants et des produits permettant d’en fabriquer, ainsi que des coffres-forts ont notamment pu être saisis.

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

« Lieu central »

Mais les enquêteurs s’intéressent plus particulièrement à une propriété de Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Sur le terrain se trouve une ancienne écurie qui est considérée comme le « lieu central » où se faisait la production de méthamphétamine.

« L’endroit était opérationnel et servait régulièrement. C’était à coup de centaines de milliers de comprimés par semaine, précise la sergente Cossette, de la Sûreté du Québec. C’est du haut volume, de la grande échelle. »

PHOTO AGENCE QMI, MAXIME DELAND

« Disons que t’avais besoin d’un million de pilules, ils étaient sans doute capables de te produire ça en l’espace d’une journée », a affirmé une source policière à l’Agence QMI.

Cet endroit, ainsi qu’une autre propriété située sur la rue de Baccarat à Laval, ont été confisqués en tant que biens infractionnels. Huit véhicules ont aussi confisqués.

Photo Martin Alarie

Réseau de distribution

Une fois produits, les stupéfiants étaient envoyés à plusieurs adresses, qui ont été perquisitionnées, dans différentes régions du Québec et au Nouveau-Brunswick.

« On parle d’une grosse chaine d’approvisionnement et de distribution. [...] Chaque endroit avait son utilité [pour le réseau] », explique Éloïse Cossette.

« C’est un dur coup qu’on vient porter. [...] les trafiquants étaient des joueurs importants et ils fournissaient plusieurs branches du crime organisé, et non pas seulement une en particulier », ajoute-t-elle.

Les endroits perquisitionnés se trouvaient à Montréal, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay, Laval, Saint-Jérôme, Longueuil, Sainte-Sophie, Saint-Eustache, McMasterville, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Cleveland et Lavaltrie.

Comme il s’agit de « perquisitions en cours d’enquête », aucune arrestation n’était prévue au cours de la journée. L’opération avait comme principal objectif de saisir des éléments de preuves qui devraient conduire, ultimement, à plusieurs arrestations.

Toutefois, un homme de 33 ans a été épinglé à Lavaltrie, puisque des armes à feu ont été trouvées chez lui alors qu’il lui était interdit d’en posséder.

Un aperçu de ce qui a été saisi jusqu’à présent* :

Plus de 800 000 comprimés de méthamphétamine;

4 kg de méthamphétamine pure;

2 kg de cocaïne;

Plus de 150 000 $ en argent canadien;

Une dizaine d’armes à feu dont la majorité sont des armes de poing;

2 résidences en bien infractionnel (Laval et Sainte-Sophie);

8 véhicules en bien infractionnel.

* Il s'agit d'un bilan partiel

Source : ERM Mauricie