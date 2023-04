Le coefficient de difficulté haussé: une finale hivernale pour «Chefs de bois 3» sur Vrai

Les deux derniers épisodes de la troisième saison de la compétition culinaire «Chefs de bois», dont la finale se déroule pour la première fois en hiver, seront déposés sur Vrai le 2 mai prochain.

Les adeptes de la compétition culinaire chauffée par Martin Picard et Mathieu Baron pourront aussi visionner le même jour le «making of» de cette saison sur la plateforme de Vidéotron.

Entre l’épisode 7 et le suivant, qui est la grande finale, la production a laissé passer quatre mois afin que l’hiver s’installe. Trois finalistes se mesureront les uns aux autres dans cette ultime étape, où les conditions seront difficiles, loin du camp habituel. Ainsi, les denrées se feront rares et les aliments seront encore plus complexes à apprêter.

Pour ce qui est du «making of», il permettra aux curieux de vivre l’envers du décor et de connaître quelques secrets de tournage, notamment tout ce qui a trait à logistique culinaire. Plusieurs semaines avant le début des tournages, l’équipe, avec le concours de Martin Picard, doit choisir les gibiers, car les défis culinaires sont établis en fonction de ceux-ci, explique-t-on. Les dessous des défis physiques qui permettent d’obtenir des privilèges en cuisine seront aussi présentés.