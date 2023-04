Les histoires que le Québec se raconte

Je vous parlerai du troisième lien, mais seulement pour un instant.

On le sait, le gouvernement Legault en avait fait une question de principe. Il a décidé de le sacrifier.

Pourquoi ?

Officiellement, parce que la circulation aurait changé depuis la pandémie. Aussi, parce qu’il aurait compris que l’automobile serait nuisible à la lutte contre les changements climatiques.

Pont

Fondamentalement, la vraie raison est ailleurs. Ottawa n’a jamais imaginé un instant assumer sa part du financement. Il l’a dit clairement. Dès lors, les coûts de ce projet dépassaient largement les capacités de financement de l’État du Québec.

Autrement dit, le cadre politique dans lequel nous nous trouvons – le fédéralisme canadien – a entravé notre capacité à nous donner de nouvelles infrastructures.

Je ne dis pas qu’il fallait construire ce pont, ou ne pas le construire. Je dis qu’on cherche à faire croire et à se faire croire qu’il s’agit de notre décision alors que c’est plus compliqué.

Autre exemple. Le Québec essaie de se faire croire qu’il maîtrise les paramètres de son immigration. Il le fait à travers le débat sur les seuils. 30 000 ? 50 000 ? 60 000 ? 70 000 ? 90 000 ? Chacun lance son chiffre. Les Québécois, à travers cela, se font croire qu’ils décident du nombre de personnes qui entrent sur le territoire chaque année.

Mais c’est un immense mensonge que nous nous racontons à nous-mêmes.

Dans les faits, nous ne maîtrisons pas les paramètres de ce débat. On l’a vu avec le chemin Roxham. On voulait le fermer, mais nous ne le pouvions pas. C’est Ottawa qui a décidé du jour de sa fermeture, surtout à cause de la pression ontarienne. Le Québec n’avait aucune emprise sur ça.

On le voit aussi avec la question des travailleurs temporaires. Ils font exploser les chiffres de l’immigration et participent aussi à la pression sur Montréal, tant sur le plan de l’anglicisation que du logement. Mais ils sont périphériques dans le débat public.

On le voit aussi avec la politique d’immigration fédérale de Justin Trudeau, qui, nous le savons, veut 100 millions de Canadiens à la fin du siècle. Cela nous noiera. Alors, nous nous opposons, sans rien y pouvoir, et puisqu’Ottawa s’en fiche, nous préférons nous résigner plutôt que combattre et traiter d’intolérants ceux qui ne s’en réjouissent pas.

Nous préférons débattre autour d’une illusion. Nous nous prêtons un pouvoir imaginaire que nous n’avons pas.

Mais n’est-ce pas ce que nous avons fait depuis 30 ans, même 50 ans ?

Immigration

Nous menons nos débats collectifs comme si nous étions déjà un pays, avec les pleins pouvoirs.

Alors que nous ne les avons pas.

Alors que le pouvoir fédéral, plus que jamais, pèse sur notre existence collective.

Nous vivons dans une illusion politique collective.

Et nous dénonçons ceux qui nous le disent.

Pour ne pas avoir à affronter notre réalité : celle d’un peuple qui n’est pas maître chez lui.