Les personnes vulnérables pourront se faire vacciner contre le zona gratuitement

La vaccination gratuite contre le zona pour les personnes vulnérables est désormais possible, a annoncé jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les personnes âgées de 80 ans et plus, tout comme les personnes immunodéprimées de 18 ans et plus, peuvent ainsi s’inscrire pour se faire vacciner gratuitement contre le zona dès jeudi.

Le service sera offert dans les centres de vaccination et en pharmacie dès le mois de mai. La prise de rendez-vous se fait en se rendant sur Clic Santé ou en téléphonant au 1 877 644-4545.

«Il est à noter que le vaccin utilisé comprend deux doses, et que son efficacité est d'environ 90 %, dans tous les groupes d'âge, avec une protection à long terme d'au moins 10 ans», a-t-il été précisé.

Rappelons que cette mesure découle d'une bonification du Programme québécois d'immunisation,

annoncée il y a quelques semaines. Les personnes âgées de 50 ans ou plus qui souhaitent se faire vacciner contre la maladie peuvent le faire, mais des frais sont toutefois exigés.