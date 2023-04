L’univers de François Pérusse sera en vedette à Juste pour rire avec un parcours immersif et un spectacle extérieur

Cela faisait des années que François Pérusse en rêvait. Et son souhait sera exaucé cet été. Quelques années après avoir été célébré par Juste pour rire, Pérusse verra son univers être mis en scène dans un nouveau spectacle présenté sur la scène extérieure du festival. Les amateurs de l’humoriste pourront aussi se promener dans un parcours immersif qui reproduira plusieurs de ses endroits cultes, dont le Snack-bar chez Raymond. Bienvenue au Carrefour du peuple!

C’est du 20 au 29 juillet, sur l’Esplanade de la Place des Arts, que sera installé ce nouvel espace gratuit, qui comprendra un spectacle inédit, des animations et des installations.

Mis en scène par Guillaume Lambert, avec qui Pérusse avait tourné le film Niagara, le premier spectacle jamais conçu par François Pérusse mettra en vedette de nombreux personnages qui ont tant fait rigoler le public. Dans le communiqué, Juste pour rire nomme Jean-Charles, le gars qui magasine, Louis-Paul Fafard-Allard, Pierrette et Bob Hartley.

Pour ce qui est du parcours immersif, il sera enjolivé par des animations interactives conçues par Juste pour rire et Charlie Tango, créateur d’espace ludique. En plus du Snack-bar chez Raymond, les festivaliers pourront chanter au karaoké, s’amuser avec un téléphone géant et se prendre en photo avec le fameux ski-doo.

« Si, au début de ma carrière, on m’avait dit qu’un jour, mes capsules feraient l’objet d’un spectacle extérieur, j’aurais eu du mal à le croire, a déclaré Pérusse dans un communiqué. Mais qu’on en fasse aussi un quartier complet, je n’y aurais pas cru. Merci Juste pour rire MONTRÉAL! J’ai assez hâte qu’on fasse la suite (Mégacentre commercial et aéroport). »