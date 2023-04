Matthews: «On n’a pas su profiter de nos occasions»

TORONTO | « On n’a pas su profiter de nos occasions »

Par cette seule déclaration, Auston Matthews a expliqué pourquoi ses coéquipiers et lui ont encore été incapables de donner le coup de grâce à leurs rivaux.

Onze fois depuis 2004, les Leafs ont eu l’occasion de passer au deuxième tour. Onze fois, ils ont échoué.

« Ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais c’était un match serré jusqu’à la fin. On affronte une très bonne équipe. Ils ont joué un match de route parfait, a analysé Sheldon Keefe. On a eu nos occasions. J’ai aimé qu’on marque les premiers. On a aussi obtenu nos chances sur l’attaque massive. »

Les Leafs ont marqué les premiers, mais le Lightning a immédiatement répliqué, empêchant les locaux de se nourrir de l’énergie de la foule.

D’ailleurs, bien que Morgan Rielly eut ouvert le pointage, Matthews n’était pas totalement satisfait des premières minutes de cette rencontre. Même s’il assure que ses coéquipiers et lui étaient prêts.

« Notre début de match a peut-être été un problème. Ils sont sortis très forts, spécialement dans les 5 à 10 premières minutes. C’est quelque chose qu’on devra corriger. Il faudra jouer le rôle d’agresseurs un peu plus », a indiqué le numéro 34.

À l’inverse de la première période, les Maple Leafs ont ouvert la machine en troisième période. Ils sont passés à un poteau de créer l’égalité en fin de match pour la troisième fois de suite.

« C’est une question de ténacité. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, peu importe qui est devant nous, on travaille et on continue d’avancer », a-t-il expliqué.

Trop tard?

Le prix de consolation pour les Leafs, c’est qu’ils auront une seconde occasion de mettre un terme à cette série, samedi, à Tampa. Souhaitons pour eux qu’il ne soit pas trop tard.

Andrei Vasilevskiy a donné l’impression d’avoir retrouvé ses repères, ce qui pourrait rendre la tâche des Leafs plus ardue.

« Vasi a prouvé à maintes reprises qu’il est le meilleur dans la business. Quand il voit la rondelle à partir de la ligne bleue, ça rend sa tâche beaucoup plus facile. Il sort de gros matchs quand on a besoin de lui », a mentionné Victor Hedman, après la rencontre.

D’ailleurs, Jon Cooper n’a pas raté l’occasion de livrer un plaidoyer en faveur du gardien russe, que plusieurs trouvaient chancelant depuis le début de la série.

« Notre gardien s’est solidement planté les pieds, ce soir. Cette semaine, son nom a circulé pour différentes raisons. Je pense qu’il a prouvé qu’il pouvait gérer les tirs hauts », a lancé l’entraîneur du Lightning.

« Vasi a fait ce qu’il fait de mieux. Avec un écart d’un but, tu as besoin d’un arrêt de ton gardien. Il a su faire les arrêts », a-t-il ajouté.