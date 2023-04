Ne faites pas confiance aux robots IA pour vos problèmes de santé

Alors que des millions de personnes utilisent en ligne des robots conversationnels pour effectuer des recherches sur internet, les experts mettent en garde contre le fait qu'ils répètent des erreurs en matière de protection de la vie privée et en créent de nouvelles.

Les robots IA tels que Bing (Microsoft) et Bard (Google) enregistrent tout ce que les utilisateurs saisissent, tandis que Bard dispose d'un paramètre qui permet aux utilisateurs de ne plus enregistrer leurs requêtes et de ne plus les associer à leurs comptes Google.

Des outils influencés par la publicité et le marketing

Cependant, Google et Microsoft laissent encore de la place dans leurs politiques de confidentialité pour utiliser les journaux (logs) de conversation à des fins publicitaires, ce qui peut présenter un risque lorsqu'il s'agit de questions de santé sensibles.

Interrogé par le Washington Post, Jeffrey Chester, directeur exécutif du groupe de défense des droits numériques Center for Digital Democracy, précise que les utilisateurs devraient se méfier de ces outils car ils sont influencés par la publicité et le marketing. Les entreprises utilisent les questions et les réponses pour entraîner leurs propres modèles d'intelligence artificielle à fournir de meilleures réponses, mais elles utilisent parfois ces journaux de conversation à d'autres fins, telles que la publicité.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent voir ultérieurement des publicités liées à leurs préoccupations en matière de santé. Bien que cela ne dérange pas certaines personnes, il est important de prendre en compte les dommages potentiels lorsque la publicité numérique et les problèmes de santé se croisent.

AFP

Des entreprises informatiques peu scrupuleuses

Des sociétés telles que WebMD et Drugs.com partageaient avec des sociétés de publicité externes des informations potentiellement sensibles sur la santé, telles que la dépression ou le VIH, ainsi que des identifiants d'utilisateurs. Les courtiers en données vendent également des listes de personnes et de problèmes de santé à des acheteurs, notamment des gouvernements ou des assureurs. Dans certains cas, les malades chroniques signalent que des publicités ciblées inquiétantes les suivent sur l'internet.

La quantité d'informations de santé partagées avec Google ou Microsoft devrait dépendre de la confiance que les utilisateurs accordent à ces entreprises pour protéger leurs données et éviter la publicité prédatrice.

Bien qu'OpenAI affirme n'enregistrer les recherches que pour former et améliorer ses modèles intelligents, et ne pas utiliser les interactions des robots conversationnels pour établir des profils d'utilisateurs ou faire de la publicité, les experts en droit de la vie privée avertissent que les données pourraient changer de mains à l'avenir, que ce soit au profit d'autres entreprises ou de gouvernements. Soyez donc très prudents lorsqu'il s’agit partager vos données avec des robots IA.

Vulnérables aux risques de piratage

Des réviseurs humains interviennent parfois pour vérifier les réponses des robots intelligents, ce qui signifie qu'ils verraient également les questions des utilisateurs. Google enregistre certaines conversations pour les réviser et les annoter, et les conserve jusqu'à quatre ans. Les réviseurs ne voient pas les comptes Google des utilisateurs, mais l'entreprise avertit les utilisateurs de Bard d'éviter de partager des informations personnelles identifiables dans les chats. Les entreprises qui collectent et stockent les données des utilisateurs pendant de longues périodes créent des risques pour la vie privée et la sécurité, car les données peuvent être piratées ou partagées avec des partenaires commerciaux peu fiables.

AFP

Danger réel de réponses erronées

Si les grands modèles de langage comme ChatGPT parviennent mieux que les moteurs de recherche classiques à éviter les informations sanitaires indésirables, cela ne signifie pas que les utilisateurs doivent s'y fier pour obtenir des conseils précis en matière de santé. Il a été démontré que ces modèles inventent des informations et les présentent comme des faits, et leurs réponses erronées peuvent être étrangement plausibles. Ils s'appuient également sur des sources douteuses ou omettent de les citer. Les utilisateurs doivent donc être prudents lorsqu'ils se fient à des robots pour obtenir des informations sur la santé.

Utiliser des navigateurs confidentiels comme DuckDuckGo ou Brave

Les utilisateurs qui ne veulent pas que leurs préoccupations en matière de santé restent sur les serveurs d'une entreprise ou qu'elles soient utilisées à des fins publicitaires devraient utiliser un navigateur qui protège leur vie privée, comme DuckDuckGo ou Brave. Avant de s'inscrire à un service de santé basé sur un robot d'IA, les utilisateurs devraient également lire attentivement la politique de confidentialité et prendre en compte les risques.