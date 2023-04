«On a craché et juré sur Cecily» : La famille d’une jeune partisane des Oilers s’explique

Une jeune partisane des Oilers d’Edmonton survivante du cancer a vécu un véritable cauchemar la semaine dernière à Los Angeles, et son histoire continue de faire grand bruit.

L’attaquant de la formation albertaine Evander Kane avait souligné le comportement déplorable de plusieurs amateurs des Kings aux dépens de la petite Cecily. La jeune fille de 10 ans a eu l’occasion d’aller voir ses favoris jouer en séries éliminatoires dans la ville des anges grâce à la Fondation Ben Stelter.

La famille de Cecily Eklund a donné davantage de détails sur les actions des amateurs de Los Angeles du 21 avril, mais a grandement remercié les deux équipes pour leur soutien.

«Malheureusement, même s’il y a eu de bons moments durant ce match, il y a eu quelques instants effrayants et négatifs pour elle. On a craché et juré sur Cecily pour avoir porté un chandail des Oilers, et elle a été témoin d’une attaque envers un autre amateur des Oilers une rangée devant elle», a-t-il été écrit par voie de communiqué, jeudi après-midi.

«Bien que ce ne soit pas l’expérience magique à laquelle elle avait rêvé ou l’environnement de hockey auquel elle est habituée à Edmonton, Cecily veut faire savoir aux gens qu’elle reconnait que quelques amateurs ne représentent pas une base de partisans, et elle est reconnaissante du soutien phénoménal qu’elle a reçu depuis.»

L’organisation des Kings aurait ainsi contacté la famille et un grand nombre de dons ont depuis afflué vers la Fondation Ben Stelter. Le petit Ben est d’ailleurs décédé des suites du cancer à l’âge de six ans l’an dernier. Il était reconnu comme l’un des plus grands partisans des Oilers.