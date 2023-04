Opérée d’urgence, Léa Clermont-Dion se confie sur Instagram

L’animatrice et documentariste Léa Clermont-Dion a été hospitalisée et opérée d’urgence à l’Hôpital Charles-Le Moyne. La cause de son mal? Un gros kyste et une torsion ovarienne qui risquaient d’entraîner la nécrose ovarienne.

Léa Clermont-Dion se confie de manière bien personnelle – et dans un but préventif – dans sa plus récente publication Instagram composée de photos d’elle à l’hôpital et de mémos.

Capture d’écran compte Instagram de Léa Clermont-Dion

Capture d’écran compte Instagram de Léa Clermont-Dion

«Ça faisait quelques mois que je ressentais des coups de couteau dans le bas du dos à droite près d’un ovaire. Je n’osais pas consulter – ne voulant pas déranger nos équipes déjà largement mobilisées», écrit-elle en soulignant la douceur et la gentillesse avec laquelle elle a été soignée.

La jeune maman de 32 ans explique s’être fait diagnostiquer deux kystes aux ovaires lors de sa première visite à l’urgence, puis être repartie chez elle avec des anti-inflammatoires en poche. Malheureusement, son état s’est détérioré au point où elle ne pouvait plus dormir et difficilement s’asseoir.

Photo courtoisie

Elle est retournée à l’urgence à la suite d’une crise très douloureuse. C’est à ce moment qu’elle a été prise en charge et que le diagnostic est tombé.

Le risque de nécrose encouru signifiait la mort de l’ovaire engendrant possiblement des problèmes de fertilité «et autres désagréments hormonaux».

«Morale de cette histoire, ajoute Léa Clermont-Dion, qui est l’une des deux réalisatrices derrière le film documentaire Je vous salue salope: La misogynie au temps du numérique. Prenons au sérieux les filles qui ont mal au ventre. Il est primordial d’ouvrir le dialogue et de sensibiliser la population aux problèmes de santé féminins tels que les kystes ovariens, le syndrome des ovaires polykystiques, l’endométriose.»

Selon celle qui souhaite prendre le temps de se reposer en mai, il est important de briser les tabous afin de permettre aux femmes de bénéficier des soins adéquats et de préserver leur santé.