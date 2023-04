Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 28 avril qui en valent le détour.

Hockey: Hurricanes de la Caroline c. Islanders de New York

Getty Images via AFP

Ça passe ou ça casse pour les Islanders, qui se retrouvent au pied du mur pour un deuxième match consécutif. Mardi, Ilya Sorokin a été excellent dans une victoire de 3 à 2, effectuant 34 parades. Le gardien russe, qui devrait faire partie des finalistes à l’obtention du trophée Vézina, a affiché un taux d’efficacité supérieur à ,917 lors de quatre des cinq premiers duels de la série. Il attend toutefois le soutien de ses coéquipiers à l’attaque. Les «Isles» n’ont toujours pas marqué plus de trois buts en un match face à Antti Raanta. Tous deux limités à deux points, Bo Horvat et Mathew Barzal devront assurément faire mieux. Avec un dossier de 25-13-3 au UBS Arena cette saison, la troupe de Lane Lambert a montré qu’elle était à son meilleur dans le confort de son domicile. À elle de le prouver au moment le plus important de la campagne.

Prédiction: Victoire des Islanders de New York – 1,83

Basketball: Grizzlies de Memphis c. Lakers de Los Angeles

Getty Images via AFP

Les Lakers ont accédé aux séries éliminatoires de justesse, remportant leur premier duel lors du mini-tournoi de barrage. Dès que leur participation a été confirmée, toutefois, la plupart des observateurs ont prédit leur triomphe aux dépens des Grizzlies, deuxième meilleure équipe de l’Ouest en saison régulière. Parier contre LeBron James représente toujours une décision audacieuse, et sa bande a été la meilleure équipe défensive de la NBA lors du dernier quart de la campagne. Même si les Lakers mènent la série 3 à 2, le «King» n’a toujours pas connu un match de plus de 30 points. Le détenteur de quatre bagues de championnat a indiqué qu’il désirait faire mieux lors du sixième match, lorsque les projecteurs du Crypto.com Arena seront braqués sur lui. On a tendance à le croire.

Prédiction: LeBron James - Total de points - Plus de 26,5 – 1,80

Tennis: Martina Trevisan c. Eugenie Bouchard

Photo d'archives, AFP

Grâce à deux victoires en qualifications, la Québécoise Eugenie Bouchard a obtenu son billet pour le tableau principal à Madrid. Sans surprise, elle aura un défi de taille à relever au premier tour. Trevisan, 20e raquette mondiale, a toutefois ralenti depuis son sacre à Rabat et sa demi-finale à Roland-Garros, il y a un peu moins d’un an. En 2023, elle affiche un dossier de 7-10. Sa participation aux quarts de finale à Miami représente son plus grand fait d’armes de l’année. L’Italienne a croisé le chemin de Bouchard à une seule reprise, la battant facilement en Australie en 2020. «Genie» pourrait profiter de la confiance vacillante de sa rivale pour lui ravir une manche... mais il serait très étonnant qu’elle ressorte gagnante de ce duel sur terre battue.

Prédiction: Victoire en trois manches de Martina Trevisan – 4,80