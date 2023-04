«Queen Symphonic» présenté au Québec en 2024

Les Québécois pourront entendre les classiques indémodables du groupe britannique Queen, comme Bohemian Rhapsody, We Are The Champions et We Will Rock You en version symphonique, au printemps 2024.

C’est que le spectacle Queen Symphonic débarquera à Montréal et à Québec, en plus d’être présenté à Gatineau, Saguenay et Sherbrooke grâce aux Productions Martin Leclerc, qui ont conclu une entente avec le producteur londonien City Lights Entertainment, dans le cadre de la première tournée nord-américaine du spectacle.

En Europe, «Queen Symphonic» a attiré plus de 500 000 personnes à ce jour. Il déploie sur scène le talent de 45 artistes, soit cinq musiciens, quatre chanteurs rock que sont Jon Boydon, Peter Eldridge, Emma Hatton et Jenna Lee-James, ainsi qu'un orchestre symphonique, bien entendu. C’est Richard Sidwell (Led Zeppelin Symphonic) qui assure la direction musicale.

Queen Symphonic s’installera respectivement à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts et au Grand Théâtre de Québec le 29 mars et le 31 mars 2024.

Suivront les représentations au Théâtre du Palais municipal de Saguenay le 2 avril, au Centre culturel de Sherbrooke le 4 avril et au Casino du Lac-Leamy le 6 avril.

Queen est déjà venu au Québec. En 1981, au Forum de Montréal, la prestation de la formation britannique avait été enregistrée, devenant l'album live Queen Rock Montreal, sorti des années plus tard, en 2007.

300 millions d'albums vendus

Rappelons que Queen et son légendaire chanteur, le regretté Freddie Mercury, ont vendu plus de 300 millions d’albums à travers le globe. Les plus grandes chansons du groupe continuent de jouer partout. En plus des titres déjà mentionnés, le répertoire de Queen comprend les extraits A Kind of Magic, Don’t Stop Me Now, Fat Bottomed Girls, Killer Queen, Radio Ga Ga, Somebody to Love et Who Wants to Live Forever, pour ne nommer que ceux-là.

La prévente des billets pour «Queen Symphonic» à Montréal débute ce jeudi, à 10 h. La vente générale se fait à compter de vendredi. Pour plus d’information, visitez l’adresse productionsmartinleclerc.com.