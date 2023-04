Repêchage LNH: un espoir top 5 encense Kent Hughes, son «coach favori»

Il a le nom d’un célèbre acteur américain, il porte le numéro deux, un chiffre généralement réservé aux défenseurs, et il a grandi dans une famille où le baseball restait roi et maître. Il a maintenant comme objectif de créer sa propre histoire pour se dissocier des sujets classiques auxquels il doit toujours répondre.

• À lire aussi: Kent Hughes emballé par la cuvée 2023

• À lire aussi: Voici à quels joueurs actuels se comparent Connor Bedard et les autres meilleurs espoirs du prochain repêchage de la LNH

Sur son passeport, on lit William Smith. Dans la vie de tous les jours, on le nomme Will Smith. À deux mois du repêchage de la LNH à Nashville, le centre américain se retrouve de plus en plus sous les réflecteurs. Il sort de l’ombre de Connor Bedard ou des autres gros espoirs comme Adam Fantilli, Matvei Michkov et Leo Carlsson.

«Tous les gens ont vu jouer Bedard. Il est un joueur spécial. Mais les gens l’ont déjà dit, il y a beaucoup de talent pour ce repêchage de 2023. Je crois humblement en faire partie.»

En entrevue téléphonique au Journal de Montréal de sa chambre d’hôtel en Suisse où il représente les États-Unis au Championnat du monde des moins de 18 ans, Smith a fait honneur à l’endroit où il se retrouvait dans le monde.

Il a rendu l’appel du Journal à 21h15, son heure au pays de Roman Josi, exactement comme convenu. Pas une minute en retard, pas une minute à l’avance. Régulier comme une horloge suisse. Il était à la veille de son match des quarts de finale contre la République tchèque.

«Je me concentre sur le Mondial des moins de 18 ans, mais je ne peux pas dire que je ne pense pas au repêchage, a-t-il confié. J’ai un rang dans ma tête. Je le garde toutefois pour moi. Je ne veux pas m’avancer. On verra ce qui arrivera au repêchage.»

Relancé à savoir s’il se considérait comme un potentiel choix parmi les cinq premiers élus, Smith a encore caché son jeu.

«Si c’est possible d’être un choix du top cinq? Comme joueur, tu veux toujours sortir le plus haut possible. Nous verrons. Je dois attendre.»

Un lien fort avec le CH

Originaire de Lexington au Massachusetts, une ville à 30 kilomètres au nord-ouest de Boston, Smith ne tomberait pas dans un paysage inconnu avec le Canadien. Sur papier, le CH parlerait au cinquième rang au repêchage à condition que les deux loteries ne viennent pas modifier l’ordre. Il s’agit donc d’un scénario plausible.

De l’âge de 12 à 15 ans, soit de 2018 à 2021, Smith a endossé l’uniforme des Eagles junior de Boston. Kent Hughes, l’actuel DG du CH, était l’entraîneur en chef de cette équipe.

«J’ai reçu cette question souvent au sujet de Kent et de mon désir de le retrouver à Montréal. Si ça doit arriver, ce serait génial, a-t-il répliqué. Mais comme je le dis, je ne peux pas prédire le futur. Nous verrons ce qui arrivera. Je peux toutefois vous dire que j’ai un grand respect pour Kent.»

Martin Chevalier / JdeM

S’il ne pouvait pas trop s’aventurer sur le terrain d’un possible choix pour le Tricolore, le centre de 18 ans n’a pas hésité à encenser Hughes.

«Il est mon entraîneur favori parmi tous les coachs que j’ai croisés. J’ai joué trois ans pour lui et il a eu un immense impact pour mon développement. Il m’a enseigné à jouer de la bonne façon. Il m’a dit que je devais agir comme un joueur complet pour atteindre le prochain niveau. Il a incrusté ça dans mon cerveau. Nous avons tous appris de lui.»

Durant son adolescence, Smith a aussi croisé à plusieurs reprises un autre membre important de l’organisation du Tricolore en Martin St-Louis.

«Je connais un peu Marty. Je jouais contre l’équipe de son garçon environ six fois par année, les Rangers de Mid-Fairfield. C’était toujours de bons matchs.»

Bergeron comme joueur préféré

Smith ne trahit pas ses origines. Il se décrit comme un partisan de l’équipe locale, les Bruins de Boston.

«Oui, c’est mon équipe, a-t-il répliqué en riant. Et comme joueur favori, je n’ai pas le choix de dire Patrice Bergeron. Il est un gars que tout le monde aime à Boston. Pour moi, Patrice représente le joueur de hockey idéal. Il est un incroyable centre, mais une aussi bonne personne. Il est un grand meneur pour les Bruins depuis de nombreuses années. Il a gagné la coupe Stanley en 2011. Depuis ce jour, il fait partie des grands de Boston.»

Signe de son jeune âge, Smith avait six ans quand les Bruins ont gagné en finale contre les Canucks.

«Je m’en souviens de la coupe de 2011. J’ai surtout des images de Tim Thomas qui jouait vraiment bien. Et je revois les scènes des émeutes à Vancouver après le septième match. Comme jeune garçon, je n’avais jamais vu ça. Ce sont mes souvenirs.»

À lire vendredi sur le web: Will Smith trône au sommet des pointeurs au Championnat du monde des moins de 18 ans en Suisse avec l’équipe américaine.