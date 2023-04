Revoyez les meilleurs moments du Jerry Springer Show

Jerry Springer, qui s’est éteint jeudi à l’âge de 79 ans, a brisé des plafonds de verre avec son émission The Jerry Springer Show, diffusée du 30 septembre 1991 au 26 juillet 2018.

• À lire aussi: L’animateur Jerry Springer meurt à 79 ans

Celui qui est connu pour avoir popularisé la télévision choc a marqué les esprits en repoussant les tabous et les limites du bon goût.

Replongez-vous dans les moments les plus controversés du Jerry Springer Show.

1. «J’ai marié un cheval»

Capture d'écran Youtube

Cet épisode du Jerry Springer Show fait assurément partie des plus controversés à avoir été diffusés. Il met en scène Mark, un homme qui affirme avoir des problèmes avec ses voisins.

«Je n’ai pas le droit de connaître le sujet de l’émission, a affirmé Springer, qui était de passage en 2016 au Meredith Vieira Show. Je reçois des cartes avec le nom des invités et je dois improviser à partir de ça.»

«La première question que je lui pose c’est: “[Mark], qu’est-ce qui se passe?”, explique-t-il. Il me répond que ses voisins n’aiment pas sa femme.»

Jerry Springer a ensuite décidé de faire venir Pixel sur le plateau.

«Je vois ce cheval sortir des coulisses et j’ai cru au départ que sa femme était tombée, s’exclame-t-il. J’ai demandé aux producteurs d’aller voir derrière afin de s’assurer qu’elle allait bien, mais ils m’ont répondu que le cheval était la femme de Mark!»

2. Le «Kung-Fu Hillbilly»

Capture d'écran Youtube

Jerry Springer a permis au public de découvrir des personnages attachants. C’est le cas de David, qui s’identifie comme un hillbilly, qui a appris le kung-fu en écoutant des films d’action sur son VHS.

L’homme a pu montrer l’étendue de ses connaissances en se battant contre Lil Wayne, son colocataire.

On vous laisse juger de l'étendue de son talent.

3. Les records du monde du sexe

Capture d'écran Youtube

L’émission a suivi de très près les records du monde insolites.

Jerry a d’abord invité Annabel Chong, qui a prétendu avoir couché avec 251 hommes en 10 h. Il a ensuite invité Jasmin St Clair, qui aurait battu le record précédent en ayant des relations sexuelles avec 300 hommes.

«J’ai adoré ça! a clamé Jasmin St Clair lors de son passage à l’émission, en 1997. Je fais beaucoup d’argent, maintenant que je suis célèbre!»

4. «J’ai coupé mon membre viril»

Earl, un homme qui était victime de harcèlement, a affirmé qu’il avait coupé ses organes génitaux avec des cisailles de jardinier.

Capture d'écran Youtube

Ce dernier a justifié son geste en affirmant qu’il voulait empêcher son harceleur, qui le suivait depuis des années, de toucher son pénis.

Comme on dit, aux grands maux les grands remèdes!

5. «Tu as couché avec ma sœur stripteaseuse!»

Capture d'écran Youtube

Ce segment fait partie des plus connus du Jerry Springer Show. Il met en scène deux sœurs qui s’affrontent autour d’une histoire d’infidélité.

«Ton amoureux et ses amis sont venus me voir à mon club de danseuses, raconte l’une des femmes. Ils dépensaient beaucoup d’argent sur moi. Je lui ai offert de le reconduire chez lui et on a fini par coucher ensemble.»

Les deux femmes ont commencé à se battre sur le plateau et l'une d'entre elles s'est fait arracher une mèche de cheveux. Le tout s'est terminé par une altercation entre l'amoureux infidèle et sa dulcinée.

Disons que ce fut une émission riche en émotions!