Séries LHJMQ: c'est la folie aux guichets pour le carré d'as

Ne cherchez pas de billets pour les deux prochains matchs des Olympiques de Gatineau et du Phœnix de Sherbrooke, il n’en reste aucun. À Québec, on sait déjà qu'on fracassera un record d’assistance en séries datant de mai 2006 pour le match de ce soir, tandis que les Mooseheads devraient s’approcher d’une salle comble pour leurs deux premiers matchs. Pas de doute, la fièvre des séries a atteint un autre niveau dans la LHJMQ depuis quelques jours.

On peut le comprendre: depuis plusieurs mois, on parle du «monstre à quatre têtes» dans la LHJMQ, ces quatre équipes qui se sont détachées de la mêlée depuis la pause des Fêtes et qui ont toutes terminé avec plus de 100 points en saison régulière, soit le Phœnix de Sherbrooke, les Remparts de Québec, les Mooseheads d’Halifax et les Olympiques de Gatineau.

D’ailleurs, c’est la première fois de l’histoire que le carré d’as du circuit sera composé de quatre formations ayant atteint la centaine en saison régulière.

À Gatineau, les billets pour les matchs trois et quatre de la série contre les Remparts se sont vendus en une heure. La demande a d’ailleurs été si élevée que le système informatique de la billetterie a planté, privant plusieurs amateurs d’une place dans le Centre Slush Puppie. Les matchs seront présentés sur écran géant pour ceux qui n’ont pas pu obtenir de billets.

À Sherbrooke, même chose: les billets pour les deux premiers matchs contre Halifax se sont écoulés en deux heures. À Halifax, on s’attend à une moyenne de 9000 spectateurs pour les deux premières rencontres face au Phœnix, dans un Scotiabank Centre qui peut en accueillir 10 595.

Un record à Québec

À Québec, il n’y a pas eu un tel engouement pour les Remparts depuis des années et on pourrait même se demander si c’est arrivé depuis 2006, année où l’équipe a remporté la coupe Memorial avec, comme chef de file, l’électrisant Alexander Radulov.

En fin d'après-midi, jeudi, l'équipe annonçait que 15 343 billets avaient trouvé preneurs pour le premier match de vendredi soir face aux Olympiques, ce qui fracassait déjà le record d’assistance en série datant du 12 mai 2006, quand 15 342 spectateurs s’étaient présentés au vieux Colisée pour le match numéro 5 de la finale de la Coupe du président face aux Wildcats de Moncton. Des billets pour les deux premiers matchs des Remparts sont d’ailleurs déjà disponibles sur des sites de revente, certains avoisinant les 300$.

«Partout où je vais à Québec, les gens sont fébriles et excités de ce qui se passe en ce moment, expliquait Patrick Roy jeudi matin. Ça fait longtemps qu’on avait hâte de voir ça, et on se rend compte que la COVID est derrière nous et que les gens n’ont plus peur de sortir. On a l’impression que tout le monde veut se réunir et avoir un but commun.»

Tempête parfaite

Il faut reconnaître que, pour la LHJMQ, ce carré d’as est en quelque sorte la tempête parfaite. N’en déplaise aux plus petits marchés, ceux de Québec et Halifax attirent toujours beaucoup d’attention médiatique et, évidemment, aux guichets en raison de la grandeur des amphithéâtres. En plus, à Québec, on assiste probablement aux derniers moments de Patrick Roy derrière un banc de la LHJMQ, et peut-être même derrière un banc tout court.

À Gatineau, l’équipe profite d’un momentum important depuis qu’elle est déménagée au Centre Slush Puppie, après avoir passé plusieurs années dans un Centre Robert-Guertin gorgé d’histoire, mais en décrépitude. Puis, à Sherbrooke, l’équipe compte sur une visibilité intéressante grâce à l’espoir du Canadien Joshua Roy, notamment, qui fait de plus en plus rêver les partisans de l’équipe.

«Ce sont quatre moyens et gros marchés, mais ils mettent les chances de leur côté en ayant des bureaux administratifs bien remplis, estime le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin. En 2023, ce n’est pas juste de vendre du hockey, il faut créer une expérience intéressante, et c’est ce que ces quatre marchés ont réussi à faire.»

Soupir de soulagement

D’ailleurs, dans les bureaux de la LHJMQ, on pousse un soupir de soulagement. La ligue vient de traverser ce qui est probablement la pire tempête de son histoire en raison des nombreux scandales sexuels qui ont été dévoilés dans les derniers mois et qui ont finalement forcé l’ancien commissaire Gilles Courteau à remettre sa démission.

Ces nombreuses histoires n’ont toutefois pas semblé déranger les amateurs de hockey, lesquels se ruent dans les amphithéâtres du circuit depuis le début des séries éliminatoires, et encore plus depuis quelques jours.

«Quand tu traverses une crise, tu te demandes toujours ça va être quoi l’impact sur l’image de l’organisation, puisqu’elle a été entachée tout au long de la saison en raison de scandales qui se sont produits il y a des décennies. [...] Ça a été une année difficile pour la ligue et, souvent, le seul intérêt médiatique qu’il y a eu, c’était pour les scandales. Ça fait du bien qu’enfin les projecteurs soient tournés sur le hockey et le produit sur la glace», reconnaît Maxime Blouin.



**



Assistances en séries pour les quatre équipes du carré d'as

Phœnix de Sherbrooke

Amphithéâtre: Palais des sports Léopold-Drolet

Capacité maximale de l’amphithéâtre: 4005 spectateurs

Assistance moyenne en séries (quatre parties): 4005 spectateurs

Remparts de Québec

Amphithéâtre: Centre Vidéotron

Capacité maximale de l’amphithéâtre: 18 740

Assistance moyenne en séries (quatre parties): 12 317

Mooseheads d’Halifax

Amphithéâtre: Scotiabank Centre

Capacité maximale de l’amphithéâtre: 10 595

Assistance moyenne en séries (cinq parties): 8394

Olympiques de Gatineau

Amphithéâtre: Centre Slush Puppie

Capacité maximale de l’amphithéâtre: 5000

Assistance moyenne en séries (quatre parties): 5000