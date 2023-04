Télé-Québec et la Gabrielmania

Télé-Québec lance un concours de popularité auprès des jeunes de 13 à 17 ans, qui votent pour les personnalités québécoises qui « les inspirent ». Ils choisissent entre autres Gabriel Nadeau-Dubois, qui remporte donc un prix Mammouth pour son engagement sur l’environnement. Télé-Québec, télévision publique, invite donc GND, chef d’un parti politique, à faire une conférence dans une école secondaire.

Vous n’avez pas un malaise avec ça : la télé publique qui fait la promotion d’un politicien et lui offre sur un plateau d’argent une visibilité dont tous les partis rêveraient ?

PENCHER DU MÊME BORD

La controverse fait rage depuis plusieurs jours. Pascal Bérubé du PQ a dénoncé cette situation (« Remettez-lui son prix, mais Télé-Québec n’est pas obligée d’organiser des conférences pour faire sa promotion ! »), le ministre Mathieu Lacombe a exprimé son malaise, GND s’est offusqué que le PQ s’acharne sur QS.

Du côté de Télé-Québec, on considère n’avoir rien à se reprocher : « Le mouvement Mammouth, ce n’est pas un exercice démocratique comme en période électorale », a expliqué la vice-présidente aux communications de la télévision publique, Nicole Tardif, en entrevue avec La Presse Canadienne.

ON SE GARDE UNE PETITE GÊNE

Mais selon moi, le vrai « malaise GND » est ailleurs... Le 21 octobre 2022, à l’émission Deux hommes en or et Rosalie, on recevait Gabriel Nadeau-Dubois.

Avant l’entrevue, on nous a présenté une vidéo complaisante et indécente de Rosalie Bonenfant, en pâmoison totale devant le porte-parole de QS.

« Je suis clairement pas une fille groupie dans la vie, mais je me suis jamais cachée non plus de mes allégeances politiques, j’en suis très fière. Sauf que chez nous, je veux pas être trop ‘‘frontal’’ avec ma partisanerie parce que j’ai du goût, c’est pour ça que mon appui à GND passe par mon armoire à tasses à café. Je le vois tous les matins, mon futur premier ministre ».

On voit Rosalie, chez elle, ouvrir une armoire sur laquelle se trouve une affiche du beau Gabriel.

Capture d'écran Télé-Québec

Puis on la voit montrer de la marchandise de QS dispersée dans son appartement. Le segment se termine par un gros plan sur les lettres GND peinturées sur le visage de Rosalie, qui parle de « La petite flamme orange qui brille dans mes yeux quand j’écoute GND ». Puis l’entrevue commence, avec Rosalie qui regarde Gabriel avec les yeux dans la graisse de bines.

Pas groupie ? Ah bon.

Je pose quelques questions...

1- Est-ce qu’un animateur ou une animatrice de Télé-Québec, qui est en extase devant Pierre Poilievre ou Éric Duhaime aurait pu ainsi étaler devant tous sa passion pour un politicien ?

2- Pourquoi est-ce que les partisans de QS ont le droit de se comporter en midinette en chaleur alors que les partisans de certains autres partis doivent se promener avec un sac en papier sur la tête ?

3- Pourquoi un diffuseur public autorise-t-il un tel biais idéologique et partisan qu’il n’offre pas aux autres formations politiques ou à d’autres façons de penser ?

4- Où est passé l’esprit critique des médias quand un invité politique est accueilli avec une telle démonstration de partisanerie enfantine ?