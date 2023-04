Une troupe de Lévis remporte le Golden Buzzer à «Canada’s Got Talent»

Une troupe de danse hip-hop à Lévis, The Cast, a remporté le Golden Buzzer à Canada’s Got Talent mardi soir. Les 31 danseurs de 16 à 21 ans ont réussi à séduire les juges avec une performance hors de l’ordinaire.

La célébration était au rendez-vous pour la troupe de danseurs. «C’était une grosse soirée forte en émotions. On était plus de 300 réunis: parents, amis, danseurs», mentionne la chorégraphe de The Cast, Marie-Odile Haince-Lebel.

Une troupe avec un style unique

The Cast se démarquait par ses costumes, où tous les danseurs étaient maquillés et vêtus comme des personnes âgées.

Le concept du spectacle a été élaboré durant la pandémie. «On voulait un concept rafraîchissant. C’était très attachant. On s’est dit ça va prendre combien de temps avant de les revoir sur scène à cause de la pandémie?... Alors, on s’est imaginé The Cast dans 50 ans, et ça a donné ça», explique la chorégraphe.

La troupe de danse a impressionné les juges grâce à son aspect différent et unique. Leur complicité se faisait ressentir sur scène. «C’est des jeunes très charismatiques, très attachants. Il y a une chimie entre les danseurs. Certains travaillent ensemble depuis plus de 12 ans», exprime la seconde chorégraphe, Caroline Lemieux.

Pour les deux chorégraphes, enseigner la synchronisation à 31 danseurs est plus simple grâce à leurs 18 ans d’expérience dans le domaine. «On est habitué de travailler avec beaucoup de danseurs. C’est complexe monter tout ça, mais on aime ça», précisent-elles.

Celles-ci ont réussi à «peaufiner» un style unique à travers ces années. «On aime aller toucher le grand public avec des concepts différents», lancent-elles.

Le Golden Buzzer gagné par la troupe de Lévis à Canada’s Got Talent mardi leur permet de se rendre directement en demi-finale, le 9 mai prochain.

The Cast espère se rendre en finale pour se donner une belle visibilité, en même temps d'avoir l'occasion de vivre en direct devant le Canada.