Des campeurs ont payé pour se faire voler... leurs voiturettes de golf

Des dizaines de campeurs de la Montérégie ont récemment réalisé à leur grand désarroi qu’ils s’étaient fait voler sous leurs yeux leur voiturette de golf par un charlatan qui devait les entreposer pour la saison hivernale.

«En plus, on a payé pour se faire voler. On est une gang à s’être fait avoir», laisse tomber avec colère Claudia Vaillancourt.

La dame de 64 ans s’en veut de s’être fait enfirouaper aussi facilement, à la fin de la saison de camping, à l’automne dernier, au Domaine international de Rouville.

Tout comme des dizaines de campeurs à cet endroit, elle a laissé partir sa voiturette de golf, d’une valeur d’environ 10 000 $, sur la remorque d’un inconnu.

Il s’agit d’un homme qui s’est présenté à eux, sous le nom d’Eric Labreque, qui aurait orchestré ce vol de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Celui-ci avait affiché ses services sur Facebook, et aurait berné les campeurs en leur faisant croire qu’il allait remiser leur voiturette pour l’hiver, moyennant environ 200 $.

«Il y en a au moins une cinquantaine [de campeurs] qui ont fait affaire avec lui [à Rouville seulement]», estime Mme Vaillancourt.

Disparu

Plusieurs d’entre eux auraient même déboursé des surplus en échange de certains services d’entretien, selon les témoignages recueillis.

«Il nous demandait le chargeur et les clés, pour nous remettre le kart en état au printemps», précise la sexagénaire, à propos de celui qui semble s’être volatilisé.

Aujourd’hui, le numéro de téléphone pour joindre Labreque n’est plus actif, et sa page Facebook a disparu. Tout comme les voiturettes, d’ailleurs.

Car quand des victimes contactent le responsable de l’entrepôt où le charlatan avait dit avoir rangé leurs golfettes, à Saint-Amable, il n’en est rien. Aucun remisage de voiturettes n’aurait été fait là cet hiver. Le responsable n’aurait jamais entendu parler de ce contrat.

Des doutes

Par ailleurs, des campeurs ont déjà aperçu leurs biens sur différentes plateformes de revente en ligne.

«Je l’ai reconnue tout de suite. Mais qu’est-ce que tu veux que je fasse?» se demande un second campeur, qui préfère taire son identité.

Ce dernier croit que son bolide a été expédié aussi loin qu’en Beauce, dans la Chaudière-Appalaches, et que les autres peuvent avoir été éparpillés à travers la province.

«Dès le début, j’avais un doute. Je n’étais pas le seul. Ce n’est pas pour rien qu’on a pris des photos. Il posait beaucoup de questions sur les kart. L’année, le modèle», dit-il.

D’autres personnes auraient, à tort, fait confiance au voleur, au camping Lac-des-Pins, à Saint-Antoine-Abbé, près de la frontière américaine, notamment.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et la Sûreté du Québec de la MRC Haut-Saint-Laurent confirment que des enquêtes sont en cours.

«C’est un dossier évolutif. Plusieurs plaignants nous rapportent s’être fait voler leur kart. Ça se peut très bien qu’il y en ait d’autres», affirme Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie.

Un souvenir

Outre la valeur monétaires des voiturettes, certains campeurs floués se disent plutôt affectés par la perte d'un bien qui a parfois une grande valeur sentimentale.

«C’est très émotionnel. Ce n’est pas l’argent que je veux, c’est le kart. C’était le kart à ma blonde. Elle se promenait tout le temps avec. Elle était malade», souffle Carol Boivin.

Le résident de Granby de 64 ans a perdu sa conjointe du cancer des poumons, il y a tout juste un an, à l’âge de 65 ans.

La voiturette est un des souvenirs qu’il conservait de sa défunte douce moitié.

«Elle valait 12 000 $. On a payé 200 $ pour la faire entreposer. Finalement, c’était une arnaque», se désole M. Boivin.

Désolation

Si certaines victimes récupéreront une somme d’argent de la part de leurs assurances, d’autres n’auront pas cette chance.

«J’ai de la colère et de la peine, car je sais que ce ne sont pas tous les gens qui pourront s’en acheter une nouvelle [voiturette]», a ajouté une autre victime, sous le couvert de l’anonymat.

Pour sa part, le Domaine international de Rouville se dit désolé que ses saisonniers aient été victimes de ce vol. Il précise ne pas avoir référé l'individu à ses campeurs.