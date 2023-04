3e lien: la CAQ n’a rien appris de son fiasco!

On aurait cru que le gouvernement Legault aurait tiré les leçons du fiasco spectaculaire du 3e lien.

On aurait cru que la prochaine fois, François Legault et ses ministres joueraient la carte de la transparence.

Mais non !

Ils continuent !

Ils cachent des études, entretiennent le flou sur les coûts, promettent que le nouveau 3e lien sera prêt en 2026 alors qu’ils ne savent même pas en quoi il consistera !

Rendu là, ce n’est pas une erreur.

C’est carrément de l’amateurisme !

Pour ne pas dire du masochisme !

UN MAUVAIS COPIÉ-COLLÉ

« Combien ça coûtera ?

– On ne sait pas !

– Qu’est-ce qui roulera dans le tunnel ? Un train ? Un tramway ? Des autobus ? Un métro ?

– On ne sait pas ! Mais on sait que vous l’aurez, ça, oui ! »

C’est comme si un producteur décidait de donner une suite à un navet qui s’était royalement planté au box-office...

À la demande générale : Les Dangereux 2 !

Et le pire est que cette nouvelle mouture du 3e lien ne verra probablement jamais le jour.

Qui est prêt à dépenser des milliards de dollars pour qu’une poignée de fonctionnaires puissent prendre l’autobus afin d’aller faire leur marche rapide à 16 h 30 dans le boisé situé à l’arrière leur bungalow ?

Au lieu de profiter de l’arrivée imminente de l’été pour arracher le diachylon d’un coup sec, le gouvernement Legault laisse durer le suspense, comme s’il voulait que ça fasse mal un peu plus longtemps !

On dirait un bon gars qui n’arrive pas à dire à sa blonde qu’il s’en va...

D’abord, il dit qu’il a besoin de temps pour réfléchir. Puis il dit qu’il prend ses distances pour mieux sauver son couple. Puis il annonce qu’il va prendre un appartement parce qu’il a lu dans un vieux Châtelaine qui traînait dans la salle d’attente du dentiste que rien ne tue un couple comme la routine du quotidien.

Puis il dit à sa blonde qu’ils devraient peut-être tous les deux prendre une pause. Puis il suggère qu’ils devraient essayer le « couple open ». Puis...

Cibole, prends ton courage à deux mains et sacre ton camp !

MOURIR DANS LA DIGNITÉ

« There Must Be 50 Ways to Leave Your Lover », chantait Paul Simon.

De même, il doit y avoir 75 façons différentes d’annoncer à tes électeurs que tu mets un terme DÉFINITIF à un projet que tu avais promis de réaliser...

Tirez la plogue une bonne fois pour toutes et qu’on n’en parle plus, Monsieur Legault !

Laissez votre projet mourir dans la dignité !

Ayez pitié de Bernard Drainville !

Ne l’envoyez pas encore au front armé d’un vieux mousquet de la Première Guerre !

Un peu de compassion !

On dirait un interne qui tente désespérément de ranimer un patient qui vient de faire une grosse crise cardiaque.

« Laisse-le, François, tu vois bien que ton projet est mort...

– Non ! Non ! Je refuse ! Tu vas voir, je vais le sauver !

– Ça ne donne rien, François ! Regarde la machine, son cœur ne bat plus, son encéphalogramme est plat...

– Non ! Noooooooon !!!! »

On se demande quelle est la stratégie derrière cet entêtement.

Si le gouvernement Legault veut à tout prix creuser quelque chose, eh bien qu’il creuse une tombe pour ce projet mort-né et qu’on passe à autre chose...

Le Bonheur fait des petits !

Message aux enseignants qui pètent des plombs : pouvez-vous cesser de copier vos méthodes d’enseignement sur celles utilisées par le prof dépressif interprété par Michel Charrette dans Le Bonheur ?

C’était drôle lorsqu’il criait après ses élèves, les insultait et virait son bureau à l’envers, mais c’était une COMÉDIE ! Les auteurs, François Avard et Daniel Gagnon, faisaient de l’ironie, du second degré !

Vous voulez vous inspirer d’un film ? Regardez Le Cercle des poètes disparus (Dead Poets Society), avec Robin Williams.

Un prof qui enseigne à ses étudiants à apprécier la poésie et à se tenir debout pour leurs idées.

Lui, c’est un modèle !

Le coup bas de François Legault

Selon François Legault, si Paul St-Pierre-Plamondon a été élu dans le comté de Camille-Laurin, c’est parce que la candidate de QS avait été prise la main dans le sac en train de voler des dépliants du PQ.

C’est ce qu’on appelle « un coup en bas de la ceinture ».

Notre PM joue un jeu dangereux en faisant de telles affirmations.

En effet, certaines mauvaises langues pourraient se demander si la CAQ aurait fait une aussi bonne performance lors des dernières élections si elle n’avait pas menti au sujet du troisième lien !

Un jeu comme ça, ça se joue à deux...

Le Canada est un pays gonflable

Selon l’Institut Fraser, près d’un Canadien sur quatre travaille pour le gouvernement fédéral.

En 2019-2020, le gouvernement fédéral dépensait 46,3 milliards de dollars pour sa fonction publique. Deux ans plus tard, ce montant grimpait à 60,7 milliards, soit une hausse record de 31 % !

Entre 2015 et 2021, Ottawa a embauché 50 000 fonctionnaires de plus !

Est-ce que cela a amélioré quoi que ce soit au pays ? Poser la question, c’est y répondre...