FERRON (née Bisson)

Armande



À son domicile de Montréal, le samedi 15 avril 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Armande Bisson, veuve de Gérard Ferron.Elle laisse dans le deuil ses trois fils Denis, Alain (Josée) et Bruno (Lucie), sa petite-fille Karine, ses trois belles-soeurs Marie-Paule, Anne-Marie et Jacqueline, ses trois beaux-frères Marcel, Léopold et Julien, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances àle samedi 6 mai de 14h à 17h et 19h à 21h; le lendemain matin dès 10h.Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon le dimanche 7 mai à 12h.