Agressions sexuelles: le pénitencier pour avoir abusé de cinq jeunes filles dans les 30 dernières années

Un homme qui a agressé sexuellement cinq fillettes et adolescentes dans les 30 dernières années vient de prendre le chemin de la détention sous les yeux de certaines de ses victimes.

Claude Thibodeau a écopé hier d’une peine de huit ans d’incarcération. Entre 1984 et 2015, il a fait cinq jeunes victimes. Certaines n’avaient que six et sept ans lorsqu’elles ont été agressées, et les abus s’étaient continués jusqu’à leur adolescence.

La majorité des victimes faisait partie de son entourage. Sauf une: une voisine de 14 ans, qui avait cogné à sa porte pour lui vendre du chocolat. Elle avait continué à aller chez lui une à deux fois par semaine dans les mois qui ont suivi.

Claude Thibodeau profitait de moments seuls avec ses victimes pour les asseoir sur ses cuisses, leur faire des attouchements aux seins et au vagin.

Des victimes ont aussi dû visionner des vidéos pornographiques, se déshabiller devant lui, le regarder se masturber, le masturber, lui faire une fellation.

Victimes trouvées

Il a aussi tenté d’avoir une relation sexuelle complète avec une jeune de 11 ans, «pour lui faire du bien». Il s’était retiré parce qu’elle avait trop mal.

«[L’accusé] lui a expliqué que c’est normal que ça lui fasse mal puisque c’était la première fois et que les fois suivantes, ça ferait moins mal», a résumé la procureure de la Couronne au dossier, Me Marissa Maria Kazadellis.

Claude Thibodeau avait finalement été arrêté puis accusé au printemps 2019. Une première jeune femme l’avait dénoncé à la police, quelques années après la fin de ses agressions. Au fil de l’enquête, d’autres victimes ont été trouvées et ont accepté de porter plainte.

Lors de son interrogatoire avec les enquêteurs, Thibodeau était passé aux aveux. Il en a tellement dit que les limiers ont réussi à trouver d’autres victimes.

«Quelle libération»

«[L’enquêteuse] m’a offert le cadeau d’une vie lorsqu’elle m’a téléphoné pour savoir si j’étais une victime de Claude Thibodeau et si je voulais porter plainte. Quelle libération!» a témoigné avec émotions une femme qui a été agressée sexuellement de l’âge de 6 ans à 14 ans, dans les années 80.

Cette dernière a d’ailleurs longuement décrit la honte, les séquelles psychologiques et physiques subies, mais aussi le lourd poids du silence.

L’accusé a ensuite été menotté et a pris le chemin de la détention. La peine de huit ans en est une «importante», considérant que l’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires et que son plaidoyer de culpabilité a évité aux victimes d’avoir à témoigner et à être contre-interrogées lors du procès, a commenté Me Kazadellis.

À sa sortie de détention, Claude Thibodeau devra respecter de nombreuses conditions, en plus d’être inscrit au registre des délinquants sexuels pendant 20 ans.

Elle s’en veut d’avoir gardé le silence pendant 30 ans

«Et si j’avais parlé il y a 30 ans... ces jeunes filles auraient peut-être échappé aux agressions sexuelles.»

La première victime de Claude Thibodeau s’en veut d’avoir gardé secrets les abus qu’elle a vécus au milieu des années 80.

Elle n’avait pourtant que six ans lorsqu’il l’a touchée pour la première fois. Les agressions se sont répétées jusqu’à son adolescence.

Enfant, elle ressentait la honte, se disant qu’elle avait «sûrement dû faire quelque chose de mal» pour qu’on l’agresse, a-t-elle dit.

Sentiment de culpabilité

Aujourd’hui une adulte, elle ressent encore la honte, celle «d’avoir mis d’autres fillettes à risque avec [son] silence».

«Je vivrai toujours avec le sentiment de culpabilité, la culpabilité d’avoir gardé ce secret pendant près de 30 ans et d’avoir naïvement voulu croire que j’étais la seule victime», a-t-elle lâché.

Elle se souvient s’être retrouvée face aux autres victimes pour la première fois lors de l’enquête préliminaire de Thibodeau, en 2021, au palais de justice de Montréal.

Vivre dans la peur

«Je me sentais coupable, comme si c’était moi qui leur avais infligé tout ce mal, car j’avais bien malgré moi été complice de leur agresseur en gardant le silence», a-t-elle ajouté.

D’ailleurs, même si elle a finalement porté plainte en 2019, elle vit toujours dans le secret, n’ayant rien dit de ces agressions à ses enfants.

Selon elle, son bourreau lui a volé bien plus que son enfance: «Claude Thibodeau m’a volé mon insouciance, ma naïveté, mon amour propre, ma confiance en moi, mon estime, ma dignité.»

En plus de devoir vivre dans le silence, la peur fait aussi partie de son quotidien.

«Peu importe la sentence, ça fait 30 ans que je me reconstruis, morceau par morceau. Un jour, peut-être que je me sentirai solide devant mon agresseur et que je n’aurai plus peur», a dit celle qui a avoué avoir longtemps dormi avec un marteau sous son oreiller.

Une autre victime a aussi expliqué avoir eu peur de l’accusé au point où elle redoutait de le croiser dans la rue et ne répondait plus à la porte.