Arts martiaux: à 9 ans, la pandémie n’a pas éteint sa flamme

Comme bon nombre d’athlètes, Jayden Boulianne a continué à s’entraîner dans son sous-sol durant la pandémie, peaufinant sa technique par l’entremise de formations en ligne. Mais Jayden n’est pas comme tous les athlètes : quand la première vague de COVID-19 a frappé, en 2020, il n’avait que... neuf ans.

Qu’importe, le jeune homme aimait tellement le kata, une forme d’arts martiaux japonais dans laquelle le combattant effectue une chorégraphie de gestes techniques, que ses parents lui ont installé des tatamis dans le sous-sol de la maison familiale de Québec lorsque les dojos ont fermé abruptement.

« On en a mis sept, huit, neuf, autant qu’il en rentrait ! » se rappelle sa mère, Valérie Lavoie.

Et Jayden a eu l’aide de ses enseignants des Studios Unis de Duberger, qui ont continué à lui enseigner à distance.

« J’ai toujours vraiment voulu continuer. Depuis que j’ai eu la piqûre [à cinq ans], je n’ai jamais voulu arrêter », a-t-il lancé avec un grand sourire vendredi, quelques minutes avant d’aller se produire devant les juges.

1000 athlètes d’une dizaine de pays

Les efforts ont porté leurs fruits, car Jayden Boulianne, qui a obtenu sa ceinture noire à 10 ans, participe pour la troisième fois ce week-end à l’Open Québec.

La plus grande compétition d’arts martiaux au Canada se déroule jusqu’à samedi au PEPS de l’Université Laval. L’événement a lui aussi connu les affres de la pandémie. La 40e édition de la compétition a été repoussée de trois ans.

Et vendredi, ça grouillait de monde au PEPS. Ce sont quelque 1000 athlètes d’une dizaine de pays qui ont convergé vers Québec pour les trois jours de l’événement, certains venant d’aussi loin que le Népal.

Le Mexique a pour sa part déplacé une délégation d’une quarantaine d’athlètes.

Il transmet sa passion

À seulement 12 ans, Jayden Boulianne a déjà l’habitude de ces grandes compétitions, lui qui en disputait déjà à l’extérieur du Québec à sept ans.

Mais il restait de son propre aveu un peu fébrile, vendredi, avant d’aller se produire devant les juges, et aussi, sous les yeux de plusieurs membres de sa famille.

Quant à sa passion pour le kata, non seulement elle n’a pas diminué avec la fermeture des dojos, il y a trois ans, mais l’adolescent tient également à la partager : en plus de s’entraîner huit heures par semaine, il donne des leçons à des plus petits.

L’Open Québec culminera samedi soir avec la présentation de son traditionnel spectacle de clôture, qui mettra notamment en vedette les gagnants de la journée.