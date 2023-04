Au Québec, nous sommes à genoux devant les syndicats

Cette chronique est un cri du cœur. N’y cherchez pas de nuances.

Les syndicats responsables de la fonction publique et parapublique ont remplacé les curés d’antan et ceux d’aujourd’hui qui continuent de défendre les prêtres pédophiles au sein de l’Église catholique.

Ces syndicats ne sont là que pour défendre leurs membres. L’intérêt public et l’éthique sont des préoccupations secondaires, voire tertiaires.

Dans le monde de l’éducation où ils règnent en rois et maîtres, les syndicats paralysent les directions d’école. La preuve en est que madame Chantal, la maîtresse de première année, a pu s’époumoner pendant des années en hurlant devant des petits de six ans sans que la direction de l’école et le personnel interviennent.

On sous-estime la peur que suscitent ces terroristes de la parole là où ils sévissent. Y a-t-il un seul lecteur qui croit que ces enseignants mal embouchés, démolisseurs d’enfants à la petite semaine, lâches, pleutres et minables, ne sont qu’une minorité ?

Impardonnable

Transformer une salle de classe en un lieu où on agresse verbalement des enfants avec des mots grossiers, terrifiants et cruels est une opération impardonnable à tous égards.

Mais qui aura le courage de sévir contre de tels enseignants ? Où se terrent les protecteurs de ces enfants qui sont laissés à la merci de ces êtres innommables ? Des enseignants qui trouvent leur défouloir en s’en prenant aux plus faibles et aux plus précieux êtres humains, les enfants. Et ils sont protégés par des conventions collectives coulées dans le béton.

Des enfants vont en classe pour apprendre et ils apprennent avec plaisir et avec bonheur lorsque la maîtresse ou le prof sont gentils avec eux.

Des enfants viennent aussi de milieux souvent perturbés, fragilisés et pour qui l’école doit être un lieu sécuritaire, affectif et intellectuellement stimulant.

Or, le corporatisme syndical, qui règne en maître en éducation comme en santé et dans les services sociaux, n’a qu’une tâche : s’assurer de l’application des conventions collectives encadrant exclusivement le travail.

But des syndicats

Que ce soit parfaitement clair : quoi qu’ils en disent dans les débats publics, les syndicats se fichent bien de la qualité professionnelle de leurs membres une fois que ceux-ci ont décroché leur diplôme. La pédagogie ne les intéresse guère.

D’ailleurs, proposer d’introduire un critère de qualité du travail, voire d’un code de déontologie pour leurs membres laisse les syndicats froids. Au contraire, tous les syndiqués sont égaux dans le travail défini par la convention collective. C’est pourquoi les syndicats défendent des membres à tout prix.

Mais l’idée d’un ordre professionnel des enseignants qui s’occuperait justement de l’éthique en particulier fait grimacer les dirigeants syndicaux. D’ailleurs, Bernard Drainville, le ministre de l’Éducation, favorable par tempérament à un tel ordre, n’a pris que 24 heures pour corriger le tir avant de décréter qu’il n’avait aucun projet en ce sens.

Voilà ce que c’est que de craindre les syndicats. Or, il existe depuis 25 ans un ordre professionnel des enseignants en Ontario qui fonctionne à merveille. Mais puisqu’il s’agit de l’Ontario, les souverainistes réagissent à cette comparaison avec un haussement d’épaules.

Ces cas de maltraitance d’élèves s’ajoutent au portrait d’un Québec en voie de désintégration.

Comment une majorité de Québécois peut-elle rester digne et confiante dans ce monde si inhumain ?