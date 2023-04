Bambin de trois ans mort de faim: sa mère reconnue non coupable pour folie

Une mère qui espérait sauver le monde de la COVID-19 par le jeûne et les prières aurait été reconnue non coupable du décès de son fils de trois ans, qui serait mort de faim et de soif après avoir été entraîné dans sa folie.

Olabisi Abubakar, 42 ans, a été trouvé non coupable de la mort de son fils de trois ans, Taiwo, après avoir vu sa santé mentale détériorer grandement en raison de la pandémie de COVID-19, a rapporté The Guardian vendredi.

Mort depuis un certain temps déjà, le bambin avait été retrouvé amaigri par les policiers, aux côtés de sa mère mal nourrie et déshydratée, après qu’un ami de cette dernière ait sonné l’alarme.

Le rapport des pathologistes a déterminé que le jeune garçon aurait souffert de malnutrition et de déshydratation, lui qui ne pesait que 9,8 kg – environ 22 livres – lorsqu’il a été retrouvé.

Selon les faits rapportés par la cour, la femme en pleine crise de schizophrénie paranoïaque aurait entraîné son garçon dans un jeûne qui avait pour but de sauver le monde de la COVID-19.

Mais exceptionnellement, le procureur de la couronne, Mark Heywood, a lui-même demandé au jury de reconnaître l’accusée non coupable, présentant le cas comme celui d’une «profonde tragédie», touchant une «vraiment bonne mère» de chez qui émanait toujours une odeur de nourriture appétissante, selon The Guardian.

«Déséquilibrée» par la pandémie et déjà grandement inquiétée par son statut d’immigrante, la demandeuse d’asile nigérienne de Cardiff, au Pays de Galles, aurait subi un «changement drastique», commençant même à entendre des voix et à avoir des hallucinations, a poursuivi l’avocate de la défense Caroline Rees.

Le jury devra poursuivre sa délibération pour des accusations de négligences.