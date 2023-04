CF Montréal: un match contre la pire équipe de la MLS

Le CF Montréal ne connaît pas un incroyable début de saison, mais quand on se compare, on se console. Son adversaire de samedi, le Sporting de Kansas City, est toujours en quête d’une première victoire.

Néanmoins, cet adversaire de l’Association de l’Ouest de la Major League Soccer (MLS) ne sera pas à négliger. C’est d’ailleurs au Sporting Park, le 30 mars 2019, que le Bleu-Blanc-Noir a subi la plus lourde défaite de son histoire, un retentissant 7 à 1.

Dans la formation actuelle du CF Montréal, seuls Piette et Rudy Camacho se trouvaient sur le terrain pour ce cuisant revers. Zachary Brault-Guillard et Mathieu Choinière avaient regardé ce match du banc aux côtés de l’entraîneur-chef de l’époque, Rémi Garde.

«La MLS est une ligue où chaque équipe peut battre n’importe qui, a rappelé le défenseur George Campbell en conférence de presse, jeudi. Ayant vu la progression de cette ligue et ayant joué contre un bon nombre d’équipes, j’ai l’impression que les surprises n’existent plus. Tout le monde a ce qu’il faut pour se battre.»

«Kansas City mérite beaucoup plus de points que ce qu’ils ont obtenu jusqu’à maintenant, a renchéri l’entraîneur Hernan Losada. Ils ont beaucoup de qualités et des joueurs ayant de l’expérience. Ils ont aussi gagné en coupe mardi. Chaque match dans cette compétition est difficile.»

Comme le CF Montréal l’a fait en Championnat canadien il y a deux semaines, le Sporting s’est relancé avec une victoire en Coupe des États-Unis contre un adversaire d’une division inférieure. En MLS, toutefois, leur fiche est composée de trois verdicts nuls et de six revers.

Plusieurs objectifs

En plus de conclure un horrible chapitre, Montréal tentera de signer un premier gain sur les terrains adverses en 2023. L’an dernier, le Club de Foot avait compilé le meilleur dossier de la MLS à l’étranger, soit 11-4-2. Son total de revers loin du Stade Saputo a déjà excédé celui de 2022, étant vaincu en cinq occasions jusqu’à maintenant.

«Nous n’avons toujours pas de victoire à l'extérieur, donc nous aimerions en obtenir une première, a souligné le défenseur Joel Waterman. Notre fiche à l’étranger était excellente l’an dernier et nous voulons en faire de même cette année.»

L’avantage, c’est que le CF Montréal a plus de rythme que jamais cette saison. Un gain contre Vaughan Azzurri en Championnat canadien et un autre en MLS devant les Red Bulls de New York le place dans de bonnes dispositions.

«Je crois que Kansas City a plusieurs choses en commun avec les Red Bulls, a souligné Losada. Je ne crois pas qu’ils vont jouer avec un bloc bas. C’est une équipe qui met de la pression et qui a de l’énergie. Ils ont des qualités offensives, avec [Alan] Pulido et [Johnny] Russell.»

Le CF amorce une séquence de quatre duels en seulement deux semaines. Ainsi, il faudra s’attendre à une rotation des effectifs. Campbell entend en profiter après son retour de blessure.

«En Championnat canadien, c’était un bon match pour me remettre dedans et je suis heureux d’avoir eu d’autres minutes en MLS par la suite. Espérons que ça va continuer, a-t-il assuré. Je me sens aussi prêt à jouer qu’avant ma blessure. Je veux le plus de minutes possible, que j’amorce le match ou que j’arrive comme substitut.»

Aucun blessé, que ce soit Romell Quioto ou encore Samuel Piette, ne sera de retour pour ce match, mais leur remise en forme progresse bien, a affirmé Losada.