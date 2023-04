Chère Ginette Reno, je vous écris pour vous remercier d’exister

Très chère Ginette Reno. Aujourd’hui même, vous traversez le cap de vos 77 ans. Je vous souhaite la plus belle des fêtes, entourée de tous ceux et celles qui vous aiment et que vous aimez sans limite ni retenue.

Je vous écris pour vous remercier. D’exister. Pour votre extraordinaire talent de chanteuse, d’actrice, d’auteure. Je veux cependant vous dire aussi toute mon admiration pour vous comme femme. Comme être humain exceptionnel.

Malgré la gloire et les feux de la rampe, vous êtes toujours demeurée droite, vraie et généreuse en tout. L’abondance d’amour, c’est vous.

Chez vous, l’artifice est banni. Une rareté en notre époque. Comme disent les Anglais, what you see is what you get. Et, très franchement, ce que nous recevons de vous est d’une grande beauté, intérieure et extérieure.

En plus de votre longue et riche carrière, à chaque épreuve, personnelle, professionnelle ou de santé, vous avez su vous relever, la tête toujours haute. À tout coup, vous nous êtes revenue plus éblouissante et vivante que jamais.

Je veux vous dire que très jeune, pendant deux ans, ma famille habitait tout juste à côté de vos parents. Vous n’y viviez plus, mais le simple fait de savoir que vous pouviez apparaître sur notre modeste rue nous comblait de fierté.

Toute ma jeunesse, grâce à ma mère qui vous adorait, j’ai écouté et aimé chacun de vos « 33 tours ». Oui, oui. En même temps que les Beatles, les Stones, les Doors, Streisand, Aznavour, etc. Vous étiez la Reine d’entre tous.

Sœurs de cœur

Il y a une vingtaine d’années, j’ai enfin pu vous rencontrer. C’était dans la régie de l’émission de radio de Christiane Charrette, à laquelle je participais chaque semaine comme analyste.

Comme je savais que vous y seriez, j’avais apporté votre CD La musique en moi. Ma mission : vous le faire dédicacer à ma petite sœur Manon qui, depuis son enfance, vous aime à la vie à la mort.

Je vous l’ai expliqué, ajoutant que Manon a une déficience intellectuelle. Vous avez souri et m’avez pris la main.

Lorsque j’ai vu ce que vous aviez écrit – « À ma petite sœur Manon que j’aime beaucoup » –, j’étais tellement nerveuse que je vous ai dit que vous aviez sûrement fait une erreur en utilisant le mot « ma ».

Imaginez ça ! Votre réaction fut à la hauteur de la personne que vous êtes. Vous m’avez répondu « si Manon est votre petite sœur, alors elle est aussi ma petite sœur à moi ». Chère Madame Reno, vous êtes en effet notre sœur de cœur.

Comme Manon apportait partout son CD signé par vous, malheureusement, elle a fini par se le faire voler. Mais elle ne l’a jamais oublié. Moi non plus.

C’est tout vous

Quelques années plus tard, j’ai invité Manon au Capitole de Québec pour votre superbe spectacle de Noël. À chaque chanson, à chacun de vos monologues, Manon en était hypnotisée de bonheur.

De mon côté, je pensais très fort à notre maman qui, décédée, aurait tant aimé vous voir et vous entendre avec nous.

Avant le spectacle, au rez-de-chaussée du Capitole, Manon avait fait la tournée de vos produits promotionnels. Je lui ai acheté tout ce qu’elle voulait. Le moment était tout simplement magique.

Vous savez quoi ? De tout ce qu’elle a ramené à la maison, le plus précieux pour elle est un magnifique chapelet rose confectionné de vos mains.

Des chapelets, tous étincelants et chacun unique, vous en avez tellement monté. Parce que votre foi, vous la portez comme vous portez tout le reste : avec passion, bonté et sincérité.

Depuis, dès que Manon voit passer un événement tragique aux infos, elle sort votre chapelet de son boîtier. Elle l’installe dans le salon et prie pour les personnes éprouvées. Pour paraphraser le titre de votre dernier CD, pour Manon, ce chapelet, c’est tout vous.

En cette journée bien spéciale, marquant vos 77 ans sur cette terre, c’est un peu tout ça que je voulais vous dire. Prenez bien soin de vous.