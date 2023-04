Il ouvre une épicerie à 16 ans et fait un tabac à Thetford Mines

Une épicerie dans Chaudière-Appalaches se démarque tant pour ses prix que pour l’âge de son propriétaire. En effet, à 17 ans, Charles-William Delisle est le plus jeune propriétaire d'épicerie au Canada! Son commerce de Thetford Mines, l'Écono-Club, offre des produits à prix économiques.

«J'ai toujours rêvé d'être propriétaire d'une entreprise, a-t-il raconté vendredi à l’émission À vos affaires, à LCN. Mon père m'a donné la possibilité de l'être, alors je l'ai suivi.»

Dire qu’il étudie en secondaire 5 tout en dirigeant son entreprise les soirs et week-ends, accumulant entre 20 et 35 heures de besogne. Mais Charles-William ne manque pas de détermination. Encore moins d’ambition, puisqu'il a lancé son commerce à 16 ans.

«C'est quand même beaucoup, admet-il. Des fois je reviens et je suis fatigué, je me couche tard, puis je me réveille tôt. La jeunesse, plus on commence tôt, mieux c'est.

«Si je commence tout de suite à me créer un petit coussin avec de l'argent et tout ça, après, je vais pouvoir partir à la retraite plus vite et avoir à travailler moins quand je vais être plus vieux et pouvoir justement profiter.»

Le père de Charles-William n’est pas peu fier des efforts de son fils. Professeur en lancement d’entreprise, c’est lui qui lui a insufflé cette fibre entrepreneuriale tout en finançant le commerce.

«Je lui donne des conseils et, parfois, je l'amène dans des directions. Mon but, c'est que plus tard cette entreprise-là lui appartienne, dit Jean-François Delisle. Moi, je vais prendre ma retraite et je vais venir l'aider occasionnellement.»

À Thetford Mines, le modèle d’affaires fonctionne et les Delisle sentent l’appétit de la clientèle pour les produits en liquidation.

«On a des produits moins chers qu'ailleurs. Il y a des produits (...) vraiment moins cher qu'ailleurs et il y a des produits plus réguliers qu'on a tout le temps, dans le fond. On est encore moins cher (qu’ailleurs)», précise Charles-William.

En ce qui est du revenu, l’adolescent jure qu’il ne compile pas ses heures.

«Je me verse un petit salaire», dit l’étudiant.

«C'est sûr que s'il n'avait pas l'entreprise, il travaillerait plus fort dans ses affaires d'école. Mais moi, je pense que l'école de la vie aussi, l'école entrepreneuriale va lui amener beaucoup», assure son père.